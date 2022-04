Japan schenkt Suriname drie ambulances

20/04/2022 22:44

-

Van onze redactie

Minister Krishnakoemarie Mathoera neemt de sleutels van de ambulance in ontvangst bij Yashido Kamada, vertegenwoordiger van de Japanse overheid.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Suriname heeft woensdag drie ambulances ontvangen van Japan. De schenking, waartoe ook infusie- en perfusie pompen, transportmonitoren met trolleys, bloedgasanalysatoren, mobiele rontgent- en echo apparaten behoren, heeft een waarde van ruim achthonderdduizend US dollar. De medische apparatuur wordt verdeeld onder het Streekziekenhuis Atjoni, Regionaal Ziekenhuis Wanica, Mungra Medisch Centrum, ‘s Lands Hospitaal, Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Sint Vincentius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, de Regionale Gezondheidsdienst en de Medische Zending.

De schenking vloeit voort uit een overeenkomst die in maart 2021

op Costa Rica werd getekend tussen de regering van Japan en de

United Nations Office for Project Services (UNOPS). “De regering en

het volk van Suriname, in het bijzonder het ministerie van

Volksgezondheid en de negen gezondheidsinstellingen, waarderen en

verwelkomen dit geweldige gebaar van de regering en het volk van

Japan”, zei minister Krishnakoemarie Mathoera, die waarneemt op het

ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en

Internationale Samenwerking (Bibis). Volgens haar symboliseert de

ondersteuning van Japan de solidariteit, samenwerking en

vriendschap met Suriname.

Mathoera was ook de UNOPS zeer dankbaar voor diens effectieve

ondersteuning. Via het Grant Aid-project heeft deze organisatie de

187 stuks medische apparatuur voor Suriname ingekocht. De

bewindsvrouw zegt dat de geste Suriname in staat stelt de

sociaal-economische effecten van de ongekende coronapandemie verder

te herstellen. “Gelukkig zijn wij uit de Covid-19-situatie, maar

heel veel apparatuur en ambulances zijn stuk gegaan vanwege de

enorme druk tijdens de pandemie. Deze apparatuur zal de zorg verder

helpen herstellen”, reageerde minister Amar Ramadhin van

Volksgezondheid. De UNOPS werd vertegenwoordigd door Alejandro

Rossi, directeur en vertegenwoordiger voor Suriname. Yashiko

Kamada, vervangend hoofd van de missie van de Japanse ambassade op

Trinidad en Tobago, was er namens de Japanse overheid.







