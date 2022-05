Jan de Ruijter y otro testigonan lo wordo interoga den caso Avestruz

The content originally appeared on: Diario

Un Hues Comisario di exterior lo bin Aruba pa haci esaki

ORANJESTAD (AAN): Luna pasa e Hues for di Hulanda cu a bin Aruba special pa atende e caso Avestruz, a tuma decision riba e peticionnan di e abogadonan pa cu e caso Avesturz.

Manera ta conoci, tin 12 sospechoso y nan abogadonan a pidi entre otro pa haya e documentonan cu Benny Sevinger a duna Landsrecherche relaciona cu dunamento di tereno. Tambe e abogadonan a pidi pa scucha testigonan. Varios di e sospechosonan a wordo yama como testigo. Loke por a ripara cu abogadonan tambe a pidi pa scucha Jan de Ruijter, kende hunto cu Michael Williams a traha e promer raport pa denuncia e caso. Despues ministernan A. Croes y Tjong a presenta un otro raport. Esakinan a conduci na e investigacion cu a resulta den caso Avestruz.

VARIOS SOSPECHOSO LO TA TESTIGO

Hues den su decision dia 6 April 2022 a bisa cu tur e testigonan cu Fiscal a aproba lo keda. E otronan cu Fiscal no ta haya relevante lo no wordo aproba. Por a scucha Hues menciona nomber di varios di e 12 sospechosonan den caso Avestruz, kendenan lo wordo scucha como testigo. Tambe por a scucha nomber di Jan de Ruijter. Investigacion cu DIARIO a haci ta mustra cu no ta un abogado so sino diferente abogado lo bay haci Jan de Ruijter pregunta. Mesun cos ta conta pa e otro testigonan.

HUES COMISARIO DI EXTERIOR

Den e spirito pa mustra imparcialidad den tratamento di e caso, no solamente a busca un Hues di Hulanda. Por a compronde cu pa e interogacion di e testigonan, a busca un Hues Comisario di Sint Maarten pa haci esaki.

INTEROGACIONNAN E LUNA AKI

DIARIO por a compronde cu e intension ta cu e luna aki lo cuminsa cu e interogacionnan. Tin un schedule tentativo cu pa e interogacionnan cu ta 23, 24 di Mei 2022 y dia 1 y 3 di Juni 2022. Lo cuminsa cu e testigonan cu abogadonan di Sevinger y Sussebeek a pidi. Despues lo sigui cu e otronan. No tin un fecha fiho pa e interogacion di Jan de Ruijter. Ainda no tin nada concreto. Tur e schedule por cambia ainda.

Luna pasa Hues a bisa cu mirando e cantidad di testigonan cu lo mester wordo scucha, el a fiha 14 Juni 2022 pa 11’or di mainta, lo topa den sala di Corte pa mira con leu a yega cu e interogacionnan y asina planea kico lo bay sosode cu tratamento di e caso Avestruz.