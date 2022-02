Jamilhio Rigters, een weergaloos snelle ‘DC-10’

07/02/2022 20:11 – Stan Herewood

Natio met Jamilhio Rigters (2e rechts) met nummer 10.

PARAMARIBO – Jamilhio Rigters eiste de heldenrol op tegen Barbados en Guyana in vriendschappelijke wedstrijden. Hij nam de verlossende doelpunten voor zijn rekening. Drie juweeltjes om in te lijsten. E?n tegen Barbados en twee tegen Guyana. Daarmee werd hij topscorer van het toernooi. Is het toeval, een mooi bromki? Loopt hij nu al naast zijn schoenen, zonder een dosis ervaring of moet hij nog flink worden gekneed? Hij is 22 jaar en geeft toe dat hij nog niet is waar hij wezen moet en verzekert dat hij niet naast zijn schoenen loopt.

Rigters had, net als de meeste medespelers, geen wedstrijdritme vanwege Covid-19 en het stilleggen van de nationale competitie bijna twee jaar. Ondanks dit heeft hij zich ontpopt als een echte linkspoot waarmee verdedigers tot het uiterste moesten gaan, wat dus resulteerde in drie doelpunten. Keiharde schoten met een bijna vernietigend effect. Van grote afstand en van dichtbij. Ver buiten bereik van de doelman.

Jamilhio komt uit de bekende Coroniaanse voetbal familie. Zijn spel vertoont gelijkenis met dat van Delano Rigters van Robinhood die de bijnaam DC 10 meekreeg door zijn vaak onhoudbaar schot met het linkerbeen en de weergaloze snelheid. Gregory Rigters kan ook in het rijtje geplaatst worden van goaltjesdieven met bijna onnavolgbare snelheid. De vader van Jamilhio heeft zich ook verdienstelijk gemaakt bij het Coroniaanse Corona. Zijn mentale kracht put de jonge sporter uit de extra bemoediging van moeder Kathleen Lieveld.

“Ik ben al vijftien jaar actief voetballer. In het prille begin speelde ik voor de streekvereniging Wie Moksi onder leiding van mijn tante.” Rigters voetbalde met zijn vader bij Real Coronie. Bij West United speelde hij op de linker- en rechterflank en met no.10 achter de spits. Zijn lievelingspost is linksbuiten. Drie jaar geleden werd hij door Ivanildo Rozenblad bij Robinhood, ge?ntroduceerd, waar hij een basis plaats heeft. Met hem won het team in de finale tegen West United de President Cup. Hij heeft de telling niet bijgehouden maar denkt dat hij tien doelpunten heeft gescoord bij Robinhood en bij West United zes. Zijn race om topscorer in de hoofdklasse te worden, werd door Corona afgeremd.

Hij zegt het net afgesloten toernooi te hebben gebruikt om zich te bewijzen. “Tegen Guyana zat ik niet echt in de wedstrijd.” Rigters prijst Ryan Koolwijk voor de assists op maat waardoor hij kon scoren. “Ik erken fysiek niet sterk te zijn, en daarom speel ik slim. Hiermee bedoel ik dat ik bereid ben te duelleren maar als het niet noodzakelijk is ga ik ze handig uit de weg door te versnellen.” Lachend…: “Ik heb veel afgekeken van Messi die ook linksbenig is en daar trek ik profijt uit.” Ik ben balvast en vrij technisch overweg; ik versterk mijn traptechniek en ik blijf leren.

Het vriendschappelijke toernooi is op tijd gekomen. Er is onder druk gespeeld. De eerste klap van de spelers en trainer Menzo moesten een daalder waard zijn. Dat verklaart de spanning: Gorr? er uit, Menzo er in. Niet om de omstandigheden op een weegschaal te zetten want die zijn verschillend. Hoofdmotief moet zijn, hoe ziet de voortzetting van het beleid van Menzo er uit, en hoe gaat het team dat nog niet op volle sterkte is zich presenteren voor eigen publiek. Een slecht resultaat kan Menzo in een vervelend parket plaatsen. Hoe dan ook, hij kan voorlopig rustig slapen omdat hij door evaluatie en analyse met zijn staf en zijn voorlopige selectie het zwaardere traject dat op komst is strategisch kan vervolgen op weg naar meer succes.-.

