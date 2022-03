Is herlocatie dorpen binnenland een optie?

18/03/2022 16:00

INGEZONDEN –

Deze dagen is het gehele binnenland, zoals de afgelopen vijftien jaren, weer eens getroffen door een catastrofale wateroverlast. De dorpen aan de Boven-Suriname, Boven-Saramacca, Tapanahony, Lawa en Marowijnerivier zijn compleet ondergelopen door de rivieren die buiten hun oevers zijn getreden, omdat ze het overtollige water uit hun stroomgebieden aan de grens met buurland Brazilie niet kunnen verwerken.

In principe is dit een vaststaand gegeven dat elke burger van

Suriname al weet. Geen enkel weldenkend mens in Suriname zal mij

aan het verstand kunnen brengen dat deze natuurlijke en

klimatologische ontwikkeling kan worden gekwalificeerd als een

complete verrassing. Een verschijnsel dat zich al vijftien jaar met

enkele intervallen daartussen voordoet is het predicaat verrassing

niet waard.

Deze ontwikkeling is volkomen voorspelbaar en van overheidswege

had men al voorzorgsmaatregelen moeten treffen om deze trieste

ontwikkeling op te vangen. Toegegeven moet worden dat dit verzuim

niet de centrale overheid alleen moet worden aangerekend. Ook de

binnenlandbewoners moeten meewerken om te voorkomen dat nagenoeg al

hun bezittingen onder water lopen.

Na de enorme wateroverlast van mei 2006 in het achterland, kwam

de discussie opgang of het niet zinnig zou zijn om de dorpen langs

de rivieren te verplaatsen naar hoger gelegen gebieden om

overstromingen in de toekomst te vermijden. Dit voorstel werd

aangezwengeld door ter zake deskundigen in Paramaribo. Vanuit het

binnenland kwam er geen hevig verzet hiertegen, maar hier en daar

werd er aangegeven dat men een emotionele binding had met de

oorspronkelijke dorpen en dat het vanwege historische, rituele en

culturele overwegingen niet aan te raden is om een nieuw heenkomen

te zoeken in hoger gelegen gebieden.

Uit menselijk en antropologisch oogpunt bekeken, zou men hierin

een argument kunnen vinden om afwijzend te staan tegenover een

verplaatsing van de nederzettingen. Echter, wanneer we een stukje

realiteitszin aan de dag leggen en de economische en psychische

schade in ogenschouw nemen die gepaard gaat met het onderlopen van

de dorpen in het binnenland dan is het wel voor eenieder duidelijk

wat er moet worden gedaan.

De scepsis die er bij mensen leven zou kunnen worden weggepoetst

door een intensieve informatie- en voorlichtingscampagne op touw te

zetten om de mensen te overtuigen om mee te gaan met de exodus van

de dorpen. Echter, het is daarbij gebleven totdat land en volk weer

zijn wakkergeschud door de recentelijke vloedgolven van de diverse

waterwegen in ons binnenland.

Natuurlijk zal een besluit om te kiezen voor herlocatie van de

dorpen moeten worden onderworpen aan een degelijke studie door ter

zake deskundigen, waarbij er rekening wordt gehouden met alle

relevante maatschappelijke aspecten. Want een verhuizing zoals door

progressieven uit onze samenleving wordt voorgesteld zal een enorme

impact hebben op het sociale en culturele leven van de

binnenlandbewoners. Er zal dus terdege naar dat aspect moeten

worden gekeken.

Voorgesteld wordt dat er vanaf dit moment dualistisch beleid

wordt gevoerd in deze aangelegenheid. Een gezamenlijke commissie

van binnenlandbewoners en de overheid zal zich moeten gaan buigen

over het idee van herlocatie van dorpen in het binnenland. En aan

de andere kant zal er op structurele en gecoordineerde manier

moeten worden gewerkt aan het lenigen van de noden van de getroffen

gebieden in het binnenland.

Ettire Patra







