The content originally appeared on: Diario

If this where not so would I have told you that I am going to prepare

a place for you ?

When everything is ready, I will come and get you

So that you will always be with me where I am “

Overlijden van Iris Elaine Heath Geerlings

Zuster :

Helena Heath en Harriette Satoe

Kinderen :

Jennifer Gerding

Kleinkinderen :

Andy Geerlings

Raquel Mingo

Sade Mingo

Kimberley Gerding

Familie te Nederland Broers en Zusters, Familie Kappel en Luidens.

Begravenis te Suriname donderdag 17 maart 2022 tot 14.30 en dienst tor 16:00,

zal te volgen zijn via Youtube ( link whatapp 6303822)