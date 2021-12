Inzittende spookrijder overlijdt na aanrijding

23/12/2021 05:05 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Yoely Boutista Piguero, 33, is dinsdagavond rond kwart voor twaalf ‘s avonds omgekomen in het verkeer. De vrouw was bijrijder in een auto, waarvan de chauffeur, in een poging uit handen van de politie te blijven, een terreinwagen aanreed aan de Domineestraat. De 36-jarige C.D., die twee keer daarvoor in de verkeerde rijrichting reed, beschikt niet over een rijbewijs.

Bij aankomst van de politie werd de vrouw op de achterzitting aangetroffen. Toen de ambulance arriveerde was ze al bezweken aan haar verwondingen. Het ontzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen.

De twee autobestuurders, beiden waren nuchter, en een bijrijder van de terreinwagen klaagden van pijn over hun lichaam. Ze gingen met eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medisch te zijn behandeld werd C.D. naar het politiebureau overgebracht om te worden voorgeleid. Hij werd in verzekering gesteld.

C.D. negeerde aan de Ringweg, waar hij in tegenovergestelde richting reed, sommatie van de Algemene Surveillancedienst om aan de kant te gaan. Hij reed via de Tourtonnelaan naar de Domineestraat, achternagezeten door het politievoertuig.

In de Domineestraat sloeg de automobilist rechtsaf de Jodenbreestraat in om vervolgens weer in de verboden rijrichting rechtsaf het Neumanpad in te slaan. In een poging op de Domineestraat te komen, verzuimde hij op de kruising voorrang te verlenen en reed hij de terreinwagen aan. Beide voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd en zullen worden herkeurd.

