Investigacion ta revela cu e rol cu deporte ta hunga na Aruba ta enfoca ariba educacion, salud y comunidad

Universidad di Aruba a presenta resultadonan preliminario di estudio na SEVT Convention

ORANJESTAD (AAN): Recientemente, Sra. Sue-Ann Lee, Sr. John Wardlaw y Sra. Jo-Anne Croes di e Faculty of Hospitaly and Tourism Management Studies (FHTMS) di Universidad di Aruba tawata na South Carolina, USA pa presenta resultado di nan estudio na e SEVT Convention.

SVET ta un conferencia anual cu University of South Carolina ta organisa den colaboracion cu varios partner. E evento ta forma un plataforma pa trese studiantenan, educadornan y lider nan den e industria di deporte, entretenimiento y facilidadnan hunto pa discuti, analisa y comparti e trend nan.

Crecemento den e industria aki ta significante, y ta calcula na $1.5 trillion mundialmente (Plunkett Research, 2023). E balor di deporte ta substantial y diverso, e ta crea trabou, promove un sociedad mas saludabel, e por ta un estimulo pa comunidad, desaroyo social y pa turismo. Ta pesey ta importante pa considera deporte como parti integral ora ta crea maneho pa economia, desaroyo social y salud.

Recientemente CBS a publica cu tin 44.9% di e populacion di Aruba entre edad di 4 – 24 aña ta participa den deporte, di cual natacion, futbol y baseball ta esun nan mas popular. Aruba mester un maneho dedica na deporte, actualmente e presupuesto di e cartera aki ta representa solamente 0.18% di e total.

E fundeshi pa determina e balor y importancia di deporte den un comunidad ta cuminsa cu percepcion di e residentenan. Y pesey a cuminsa e prome fase organisando diferente “focus groups” pa colecta percepcion di residentenan. Fase dos lo inicia na januari 2024 unda lo hasi un estudio nacional. E informacion aki por yuda gobierno, lidernan den comunidad y den deporte pa desaroya un maneho cu ta refleha e balor di deporte basa ariba e necesidad y deseonan di nos isla.

Den un sala yen, coleganan Jo-Anne Croes (UA) y Dr. Stephen Shapiro (USC) a presenta e resultadonan inicial di e estudio titula: “Perceived Value of Sport in Aruba: Resident Perceptions of Economic, Social, and Health Benefits”. E analisis a identifica seis tema principal cual ta: “Education, Health, Part of Community, Government Support, Sport Specialization and Barriers to Sport Development.”

E tema nan aki tawata e perspectivanan cu a bin pa dilanti mas frecuente den e gruponan. Por ehempel pa educacion, a identifica e balor di deporte como un parti integral di educacion en general. Deporte ta promove salud en general, liderasgo, traha den ekipo, forma karakter y ta mantene studiantenan enfoca riba nan estudio. Mester bira parti di e sistema educacional, no un parti separa.

Pa e tema di salud a sobresali e aspectonan fisico di obesidad y malesanan relaciona cu falta di movecion y di cual deporte lo yuda cu esaki, pero tambe con deporte ta yuda cu problemanan di salud mental. Mester crea un espacio pa e hubentud por eherce deporte mirando e bida di awendia “sin movecion” debi na tecnologia.

Como parti di e comunidad, a bin pa dilanti cu deporte ta trese un comunidad hunto, trese structura y rutina pa tur cu ta involvi. Ademas e ta mantene un espacio positivo y sigur cual por trese cambionan grandi pa e comunidad.

Den e tema di sosten di gobierno a sobresali cu inversion den deporte ta necesario pa inverti den tur edad, y crese internationalmente. Ademas por integra deporte mas den educacion pa asina desaroya studiantenan cu ta atleta tambe bin na remarke pa beca nan. Mester inverti den facilidadnan continuamente pa bira mas competitivo den region y mas. Y inverti pa un sociedad mas saludabel.

E ultimo tema cu a toca ta e bareranan cu ta stroba e desaroyo di deporte na Aruba. Cual ta diferencianan socio-economico, con e fondonan ta wordo distribui na e comunidad, e structura of falta di structura den programanan of liganan deportivo. E costo nan halto di deporte na un nivel mas halto, tempo y accesibilidad asocia cu esaki. Purba crea un balance den inversion pa turismo y deporte.

Por conclui cu e rol cu deporte ta hunga na Aruba ta enfoca ariba educacion, salud y comunidad. Residentenan ta wak deporte primordialmente pa desaroyo di hubentud y comunidad. Tambe ta wak oportunidad atravez di specialisacion den deporte internacionalmente lo habri porta pa competencianan, visibilidad y desaroyo di atletanan professional. Residentenan ta wak cu balornan di deporte y sosten di gobierno no tur ora ta riba mesun liña, y tin oportunidad pa inverti y combinando cu educacion. Tambe inversion den facilidadnan y un cambio cultural pa deporte cual ta un actividad pa promove salud den tur aspecto riba e isla. Trabou tin pa por pone riba mesun liña e sosten di gobierno cu e perspectiva di residentenan pa surpasa e barera nan di fondo, tempo y accesibilidad.

Decano di FHTMS, Sue-Ann Lee a subraya: “E aliansa strategico entre UA y USC pa varios aña a enfoca primordialmente ariba e tereno di turismo y hospitalidad. Actualmente ta explora di amplia e colaboracion y agrega deporte den e portfolio. Nos ta wak e beneficionan di complementa cu e esfuerzonan aki pa engrandece nos facultad cu deporte y e diversidad di oportunidadnan cu esaki ta trese cune ariba diferente area incluso turismo.”

