Introduccion di e ‘eigen bijdrage’ di AZV no ta continua

Minister Dangui Oduber

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs den conferencia di prensa di gobierno Minister di Salud Publico sr. Dangui Oduber a papia riba e tema di e Landspakket di cuido cu ta e parti F3. Esaki ta un di e instruccion di Hulanda pa Aruba por a ricibi e financiamento durante e pandemia. Minister Oduber a señala na varios ocacion cu gobierno nunca tabata di acuerdo pa corta 60 miyon florin pa aña den cuido y vooral den un pandemia.

Durante e conferencia di prensa e mandatario a splica amplio e trayectoria cu e Landspakket F3 a trece cune. Pa e ultimo añanan esaki tabata un tema di discusion con ta bay purba cumpli cu instruccion di Hulanda pa reduci gastonan den cuido cu 60 miyon. Minister Oduber a bisa semper cu si mester introduci un eigen bijdrage esaki mester bai man den man cu un vangnet pa proteha tur e personanan cu ta vulnerabel na Aruba. Pero CAFT no tabata di acuerdo cu e proposicion aki, den nan opinion e grupo aki ta demaciado amplio y lo costa pais Aruba miyones di florin.

Como cu minister Oduber a dicidi pa no introduci e eigen bijdrage aunke fraccion di AVP si tabata tin deseo pa haci esaki, mester a busca otro alternativa pa logra reduci gastonan. A haya un otro alternativa pa substitui e introduccion di e eigen bijdrage.

Den e rapport di professor Hubben y Batenburg (BC Zorg) tin diferente recomendacion importante con pa baha e gastonan door di traha mas eficiente y efectivo. Un di e partinan importante ta e aliansa cu a keda forma entre e hospitalnan den region.

Den luna di juni 2022 a formalisa e establecimento di e “Dutch Caribbean Hospital Alliance” (DCHA) y a aproba cierto proyecto pa cuminsa cu e cooperacion. E intencion pa asina e hospitalnan por traha na un manera mas estrecho cu otro pa asina por brinda un miho cuido. E aliansa aki lo bay haci compranan di remedi en conhunto pa asina haya un prijs mas favorabel. Aruba ta kere den cooperacion mutuo y pesey tambe a bai di acuerdo cu esaki. E cooperacion sigur lo yuda Aruba.

Un di e puntonan di negociacion importante di e “Dutch Caribbean Hospital Alliance” ta cu Aruba ta keda liber pa manda pashentnan na otro paisnan si acaso e prijsnan ta mas favorabel. Minister Oduber a duna di conoce cu pa aña AZV ta gasta 30 miyon florin na remedi, esaki ta un gasto hopi substancial. Pesey ta bay reduci e gasto aki embes di bin cu un introduccion di un eigen bijdrage. Segun e mandatario locual ta bay spaar na esaki ta casi 2 biaha mas hopi cu e eigen bijdrage lo bay spaar.

Minister Oduber a haci tur locual ta posibel pa no pone un peso extra riba lomba di pueblo. E no ta facil pa cumpli cu instruccion di Den Haag pa reduci gasto cu 60 miyon florin den cuido y e no tabata algo cu gobierno tabata di acuerdo cune pero mas bien no tabata tin opcion na e momentonan ey.

Pueblo por ta sigur cu Minister Dangui Oduber ta sigui haci su maximo esfuerso pa mantene un cuido eficiente y efectivo, pa garantisa cu e cuido cu nos ta brinda na nos ciudadanonan ta keda uno di calidad, sostenibel, accesibel y pagabel.