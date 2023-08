Introduccion di BBO na frontera  no tin  efecto di aumento riba e prijsnan  di productonan den ‘Canasta Basico’

The content originally appeared on: Diario

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria ta enfatisa:

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria ta informa cu introduccion di BBO na frontera entrante 1 di augustus 2023 no tin efecto di aumento riba e prijsnan pa productonan cu ta pertenece na e “Canasta Basico”.

E canasta basico actual ta consisti di e siguiente 22 categorianan di productonan:

Departamento di Asuntonan Economico ta tene cuenta cu e productonan den nan forma mas basico di cada categoria, sin smaak of ingrediente adicional.

A base di informacion di factura y gastonan di transporte obteni (segun e landsbesluit invoervegunning goederen), y un margen limita pa mayorista y detayista, Departamento di Asuntonan Economico ta calcula prijs pa cada producto individual pa diferente marca y contenido.

Ta publica y anuncia cada 2 siman cambionan den e lista di prijs den Landscourant. E lista actual ta disponible riba e App ‘Control di Prijs’. E App ‘Control di Prijs’ ta disponibel pa download riba GOOGLE PLAY pa android devices y APP STORE pa apple devices.

Controladornan di Departamento di Asuntonan Economico ta eherce control diario riba e prijsnan regula na supermercadonan. E autonan cu ta haci e control akinan ta D-281, D-381 y D-382

Banda di e canasta basico Departamento di Asuntonan Economico ta publica tur siman e ‘Macuto di Compras’ riba e website: www.deaci.aw y tambe riba pagina di Facebook di Departamento di Asuntonan Economico.

E ‘Macuto di compras’ ta un observacion di prijs di productonan no regula den diferente supermercadonan. E productonan aki no tin prijs maximo di parti di gobierno. E ‘Macuto di Compras’ ta un tool pa e consumidor cu ta indica e consumidor cual supermercado ta bende cierto producto na mihor prijs.

Departamento di Asuntonan Economico ta encurasha consumidornan pa haci uzo di e App “control di prijs’ y tambe di e informacion di ‘Macuto di Compras’ pa haci compras mas consciente di e prijsnan.

Pa pregunta, keho of irregularidad, por haci uzo di e app y e numbernan di telefoon menciona den e app of mail Departamento di Asuntonan Economico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..