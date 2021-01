Intrekking van de brief van Sergio Akiemboto (NDP) waarmee hij zijn ontslag als lid van De Nationale Assemblee begin deze maand indiende is onmogelijk. Wanneer een dergelijke brief het parlement heeft bereikt treedt het ontslag van desbetreffend lid volgens de Grondwet onmiddellijk in en heeft het ook direct rechtsgevolgen die bij wet geregeld zijn. Dat stellen bestuurskundige Eugène van der San en jurist Hugo Essed in afzonderlijke gesprekken met de Ware Tijd.