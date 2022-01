Internationale ervaring opdoen tijdens volleybal Champions League

29/01/2022 15:56 – John Zaalman

Een spelmoment uit een wedstrijd gespeeld in de Anthony Nesty Sporthal tussen Matoury en Yelyco. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – “Het is een pilotfase en ik verwacht beslist kinderziektes, maar vaststaat dat het niveau van ons volleybal technisch omhoog gaat. Spelers krijgen meer wedstrijden in de benen en doen internationale ervaring op in dit toernooi.” De eerste Champions League-competitie tussen clubs uit Suriname en Frans-Guyana is inmiddels opgestart en Lionel Blokland, voorzitter van de Surinaamse Volleybalbond, verwacht dat het evenement ook de cohesie onder de teams zal bevorderen.

Beide landen doen mee met vier mannen- en vier vrouwenteams, waarbij er per weekend zes van de totaal acht ploegen in actie komen. De eerste krachtmeting tussen ploegen van beide landen vindt op 6 februari plaats te Saint Laurent, Frans-Guyana. Bazooka (mannen en vrouwen), Yellow Birds en Livo (mannen), de Scholen Volleybalvereniging (SVV) en Gideon (vrouwen) nemen het op tegen de Fransen. Er zal in twee sporthallen (drie velden) worden gespeeld.

Blokland noemt het niveau van de eerste speeldagen (15 en 22 januari) “redelijk”. “Het leuke van dit toernooi is dat clubs alle spelers kunnen inzetten: jeugd, eerste en hoofdklasse. Gastspelers zijn niet toegestaan. Alle ploegen moeten op eigen kracht kunnen fungeren.”

De ‘Champions League’ is een initiatief van de Frans-Guyana en is uitgespreid over zes maanden, waarbij er op uit- en thuisbasis wordt gespeeld. Onderlinge duels worden in eigen land afgewerkt, terwijl Saint Laurent gastheer is van de internationale partijen. Alle spelers, officials en stafleden van de Suvobo moeten daarom een visum hebben voor de Franse kant.

Blokland zegt dat elk team op eigen gelegenheid naar grensstad Albina moet voor de oversteek. Het gastland zorgt voor huisvesting en voeding. De arbiters Chantal Karsters, Vladimir Playfair en Sa?dah Loe Sack Sioe zullen op 6 februari wedstrijden helpen leiden.

Programma 6 februari: mannen: Bazooka – Sport Guyanais; Livo – Montjoly; Yellow Birds – Cosma; vrouwen: Bazooka – Arc et Ciel; Gideon – Cosma; SVV – Matoury.

