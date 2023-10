Interes pa cursonan di EPE ta keda aumenta

The content originally appeared on: Diario

Sabine de Groot, Directora:

*Den e prome lunanan a otorga 500 certificado

ORANJESTAD (AAN) – Directora di Enseñanza pa Empleo (EPE), señora Sabine de Groot, den un entrevista cu DIARIO a expresa cu e ta hopi contento, pasobra desde inicio di 2023 EPE a cuminza cu un cara nobo, un structura nobo, cu a resulta masha bon y ta dunando su fruto.

Den e prome tanda cuminzando na Januari, tabata tin 540 persona cu a inscribi y sigui curso. Di nan, 500 a haya un certificado. Esey kiermen cu 40, ainda kizas ta bay pasa pa algo otro, pero 500 cursista a haya un certificado, locual ta un bon resultado.

Mas reciente, na September ultimo a inscribi casi 600 persona. Kiermen, EPE a subi den e interes di comunidad, y esey ta algo masha importante. “Mi ta mira e interes ta keda crece. Tin peticion pa cursonan cu tabata duna antes, manera manicure y pedicure, y tin un deseo grandi pa EPE trece esaki bek. Pero esaki ta pa 2024”, señora de Groot a señala, agregando cu awo ta concentra pa aña 2023 cana nechi, manera mester ta.

Pa loke ta trata e curso di dealer, el a menciona cu e bon noticia ta cu nan a cuminza cu e grupo piloto di Marriott, y despues a pasa pa habri’e pa tur hende, acogiendo hopi interes y for di eynan a mira cu tambe tin hopi interes di e prome grupo, pa bay un di dos curso di dealer, pa otro tipo di wega.

“Esey ta interesante y nos a caba di cuminza cune, recientemente. Esey ta hopi bon nos ta kere, pasobra e ta un manera pa nos hendenan siña mas y profesionaliza mas, den e ofishi di dealer”, de groot a subraya.

El a agrega cu e grupo cu tin mas interes ta esun den edad di 26 pa 40 aña. “No esun jong, jong ni esun di mas edad tampoco. Nos ta pone enfoke riba e grupo cu ta desea pa mehora of cambia nan trabao, y nan presencia na trabao. Esaki ta duna su frutonan”, señora de Groot a indica.

Tocante esnan cu no ta logra haya nan certificado-1, por ehemplo pa motibo di malesa of un emergencia, señora de Groot a splica cu EPE ta hopi flexible, pero no en caso cu e cursista ta djis no ta cumpli, pasobra EPE ta para pa calidad y mester mantene esaki.