Inter Moengotapoe start Club Shield met zege

15/04/2022 21:59

-

Ricky Wirjosentono

Inter Moengotapoe heeft vrijdag een eerste goede stap gezet in de Club Shield.



PARAMARIBO –

“Wij hebben ons aan ons woord gehouden”, zegt Jerrel Wijks van Inter Moengotapoe vanuit Puerto Rico tegen de Ware Tijd. Op Goede Vrijdag heeft zijn team Deportivo Nacional uit Aruba tijdens de Concacaf Caribbean Club Shield met 5-2 overklast. Bij de rust stond het nog 1-1 in de groep C-ontmoeting die vanwege slecht weer later aanving.

In Estadio Centroamericano de Mayaguez werd het een wederzien

tussen de clubs. De Arubaanse tegenstander had twee keer eerder

verloren van Inter Moengotapoe (0-4 en 0-5), maar heeft zich

intussen versterkt met spelers uit Venezuela, Trinidad en Tobago en

Jamaica. Dat was in de gelijkopgaande eerste helft duidelijk

merkbaar.

Romeo Kastiel bracht de Surinaamse voetbalkampioen na twintig

minuten spelen op voorsprong, maar enkele minuten later haalde

Joshua Aguirre van Deportivo Nacional flink uit: 1-1. In de tweede

helft kwam Inter Moengotapoe zelf op achterstand, nadat aanvoerder

Devis Oliveros in stelling werd gebracht door Kenroy Ranger.

Het duurde een kwartier voordat de Moengonese club het spel in

handen nam. Na een zware overtreding van Ranger op Anduello

Amoeferie moest Deportivo Nacional verder met tien man. Vanaf dat

moment was het eenrichtingsverkeer. Joel Baja verzilverde een

strafschop en bracht de stand op 2-2.

Ronaldo Kemble, die kwam invallen voor Kastiel, nam twee goals

voor zijn rekening, voordat Miguel Molle de eindstand op 5-2

bepaalde. Door de ruime zege heeft Inter Moengotapoe zich in een

gunstige positie geplaatst om de halve finale van de Concacaf

Caribbean Club Shield te bereiken. Op 19 april wordt de laatste

groepspartij gespeeld tegen Golden Lion uit Martinique.







