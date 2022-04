Inter Moengotapoe ready voor Concacaf-uitdaging

13/04/2022 22:11

Inter Moengotapoe moet in Puerto Rico de (voetbal)naam van Suriname hoog houden.



PARAMARIBO –

“Wij gaan op onze eigen kracht rekenen, omdat de tegenstanders in de poule binnen twee jaar kunnen zijn gegroeid of juist minder zijn gaan spelen.” Dat laat trainer Jozef Joekoe vanuit Puerto Rico aan de Ware Tijd weten. Inter Moengotapoe speelt vrijdagmiddag in Estadio Centroamericano de Mayaguez tegen Deportivo Nacional uit Aruba in de Concacaf Caribbean Club Shield. Vier dagen daarna wacht Golden Lion uit Martinique.

Joekoe zegt dat het een vermoeiende reis naar Puerto Rico is

geweest. De groep is niet in haar geheel afgereisd. In de eerste

vlucht zaten negen man en in de tweede eveneens negen spelers met

de technische staf. Vitorino Pinas zit er vanwege een blessure niet

bij. “Maar wij geven niet op. We gaan tijdens de laatste training

de puntjes op de i plaatsen.”

Jerrel Wijks, die zondag nog scoorde in de kraker tegen

Robinhood (2-1), belooft dat Inter Moengotapoe er alles zal doen om

de overwinning binnen te halen. “Wij gaan gewoon moeten voetballen

en de instructies van de coach opvolgen. Wij zij hier niet op

vakantie gekomen, maar om te werken voor het team.”

De aanvallen is alleen bekend met Golden Lion tegen wie enkele

jaren terug al is gespeeld. “Maar ik weet niet hoe sterk ze nu

zijn.” Wijks geeft toe dat hij en zijn teamgenoten een beetje

vermoeid zijn door de reis, “maar dat zal geen excuus zijn”.

Format

Aan de Concacaf Caribbean Club Shield 2022 zouden eigenlijk

dertien ploegen meedoen, maar vrijdag maakte de Concacaf bekend dat

Flames United (Sint Maarten) en Scholars International

(Kaaimaneilanden) niet meer participeren vanwege onverwachte reis-

en logistieke zaken. Om die reden werden de groepen van deze vierde

editie anders ingedeeld en zijn ook de kwalificatiecriteria voor de

halve finales bijgewerkt.

Om de integriteit van de competitie te garanderen en prioriteit

te geven zijn de elf ploegen nu ondergebracht in drie poules. Met

de dertien teams waren er vier groepen. Inter Moengotapoe blijft in

groep C en heeft ook nog dezelfde tegenstanders: Deportivo Nacional

en Golden Lion.

In Estadio Centroamericano de Mayaguez en Estadio Juan Ramon

Loubriel in Bayamon wordt vanaf 15 april de bal aan het rollen

gebracht. De finale is negen dagen later. Na de groepswedstrijden

plaatsen de drie poulewinnaars en de beste nummer twee zich voor de

halve finales. Inter Moengotapoe heeft in 2018 de finale van de

CCCS gehaald. Het Haitiaanse Club Franciscian was toen met 2-1 te

sterk.

Poule A: Bayamon FC (Puerto Rico); Platinum FC

(Saint Lucia); Southeast FC (Dominica); Junior Stars FC (Saint

Martin); poule B: SV Real Rincon (Bonaire); SWA

Sharks FC (Turks en Caicos); CRKSV Jong Holland (Curacao); AS

Gosier (Guadeloupe).







