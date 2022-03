Inter Moengotapoe oefent tegen Frans-Guyana

17/03/2022 16:25

-

Ricky Wirjosentono

Rievaldo Doorson van Inter Moengotapoe (16) probeert een tegenstander van zich af te schudden.

Foto: Concacaf



PARAMARIBO –

Landskampioen Inter Moengotapoe is door de nationale voetbalselectie van Frans-Guyana uitgenodigd voor een oefenwedstrijd in Cayenne. Het team onder leiding van Jozef Joekoe vertrekt vrijdag na de training op het Willebrod Axwijk Sportcentrum naar de Franse kant.

Voor Joekoe wordt het een welkom meetmoment voor zijn team in

aanloop naar de vierde Concacaf Caribbean Club Shield, die van 15

tot en met 24 april plaatsvindt in Puerto Rico. “Wij zijn verrast

met de uitnodiging, maar het zal een heel goed meetmoment worden

voor mijn jongens”, zegt de oefenmeester tegen de Ware

Tijd.

Joekoe merkt op dat de drie wedstrijden die zijn team heeft

gewonnen in de eerste divisie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB)

hem nog geen indicatie hebben gegeven hoe voorbereid zijn team is

op het Concacaf-avontuur. Inter is in de poulefase ingedeeld met

Deportivo Nacional (Aruba) en Golden Lion (Martinique).

Zonder de Surinaamse teams te kort te doen, zegt de coach dat

spelen tegen een sterkere tegenstander nu veel beter is. In de

eerste drie competitiewedstrijden heeft Inter Moengotapoe vijftien

doelpunten gescoord en slechts een goal tegen gehad. “Wij gaan

ervan uit dat Frans-Guyana met een sterkte selectie tegen ons zal

spelen. En dat gaat een positieve ontwikkeling zijn voor mijn

team.”

Joekoe kan tegen de Fransen geen beroep doen op Sercinio Eduard

en Anduello Amoeferie, die zaterdag afreizen naar Nederland en

vervolgens Thailand voor de oefenwedstrijd van Natio. Maar de coach

prijst zich gelukkig dat hij beschikt over een brede selectie. “Ik

kan alle jongens inzetten en zal daarna kijken waar wij nog aan

moeten sleutelen.” Op 25 maart moet Inter Moengotapoe aan de bak

tegen de Politie Voetbalvrienden (PVV).







