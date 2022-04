Inter Moengotapoe in halve finale Club Shield

20/04/2022 13:13

-

Ricky Wirjosentono

Spelers van Inter Moengotapoe vieren een doelpunt.

Foto: Concacaf



PARAMARIBO –

Inter Moengotapoe speelt vrijdag in de halve finale van de Concacaf Caribbean Club Shield tegen AS Gosier van Guadeloupe. Hoewel de doelman een mindere dag had, heeft Inter dinsdag de groepsfase overleefd. De Surinaamse voetbalkampioen eindigde als eerste in groep C dankzij een 4-3 overwinning op Golden Lion FC uit Martinique. AS Gosier is de nummer twee van poule B.

In het Estadio Centroamericano de Mayaguez in Puerto Rico stond

Inter Moengotapoe bij de rust comfortabel met 3-0 voor. Miquel

Darson opende de score in de 25ste minuut, Rievaldo Doorson nam in

de 34ste minuut de 2-0 voor zijn rekening, voordat Naldo Kwasie

enkele seconden voor de rust de 3-0 intikte.

Routinier Kevin Parsemain luidde in de tweede helft de comeback

van Golden Lion in. Zowel in de 64ste als 68ste minuut scoorde hij

uit een vrije trap: 2-3. Maar net toen het leek alsof de Franse

club het overwicht volledig naar zich zou toetrekken, verzilverde

Joel Baja in de 79ste minuut een penalty voor Inter Moengotapoe:

4-2.

In de negentigste minuut had Parsemain zijn hattrick en trof hij

voor de derde keer doel uit een vrije trap: 3-4. Echter, met hangen

en wurgen hield Inter Moengotapoe zich staande in de slotminuten.

Coach Jozef Joekoe erkent dat zijn doelman een mindere dag heeft

gehad. “Hij is mens en het kan gebeuren. Vaststaat dat wij in de

halve finale zitten.”

Joekoe beseft dat het steeds moeilijker wordt. “Ik heb de

spelersgroep daarom gezegd om gefocust te blijven voetballen. Wij

zijn nog niet waar we moeten zijn, maar we leren om te corrigeren

om de volgende wedstrijd beter uit de bus te komen.” Vrijdag volgt

de confrontatie met AS Gosier.

Uitslagen dinsdag: Junior Stars – Southeast

1-1; AS Gosier – Jong Holland 0-0; SWA Sharks – Real Rincon

3-1.

Schema halve finales (vrijdag): Inter

Moengotapoe – AS Gosier; Jong Holland – Bayamon.







