Inter Moengotapoe grijpt naast titel Club Shield

25/04/2022 11:31

Ricky Wirjosentono

Jordi Ranera (tweede vanuit links) scoorde beide goals voor Bayamon in de finale tegen Inter Moengotapoe.

Foto: Concacaf



MAYAGUEZ –

Inter Moengotapoe heeft voor de derde keer naast het kampioenschap gegrepen in de Concacaf Caribbean Club Shield. In een zenuwslopende finale in het Estadio Centroamericano de Mayaguez werd zondagavond met 1-2 verloren van Bayamon. “Dit is een zware klap om te incasseren, maar het is all in the game”, berust coach Jozef Joekoe zich in de verloren finale. “Ik moet gaan evalueren.”

Jordi Ranera scoorde in de laatste seconden van de extra tijd

voor Bayamon. Het was zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. De

overwinning betekent dat Bayamon doorgaat naar de play-off van de

Scotiabank Concacaf League, waar de ploeg het opneemt tegen de

nummer vier van het Concacaf Caribbean Club Championship 2022.

De thuisploeg profiteerde van een fout in de verdediging van

Inter Moengotapoe bij de 1-0 van Ranera in de 24ste minuut. Bayamon

ging daarna op zoek naar een tweede doelpunt, terwijl Inter

Moengotapoe het tegendoelpunt probeerde te maken. De inzet van de

Surinaamse landskampioen werd in de 89ste minuut beloond toen

Miquel Darson met links de stand op 1-1 bracht.

Er was na negentig minuten spelen geen winnaar, waardoor de

teams in extra tijd een gooi deden naar de titel. Donnegy Fer van

Inter Moengotapoe had het in de 113de minuut bijna voor zijn team

gewonnen, maar zijn schot ramde de paal. Alle kansen waren voor

Inter Moengotapoe, maar de goal viel aan de andere kant. Nadat een

inworp met hoofd werd verlengd, schoot de vrijstaande Ranera vrij

zijn ploeg naar de dramatische 2-1 zege.

Daardoor heeft Inter Moengotapoe voor de derde keer in vijf jaar

het kampioenschap misgelopen. In 2018 werd de finale met 1-2

verloren van Club Franciscain uit Martinique. Drie jaar later ging

de Moengonese ploeg met 0-3 ten onder tegen AS Cavaly uit Haiti.

Het team onder leiding van Joekoe keert dindsdag terug naar

Suriname.







