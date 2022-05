Inter Moengotapoe bindt ook Voorwaarts aan zegekar

08/05/2022 01:10

Ricky Wirjosentono

Een speler van Voorwaarts (m) probeert in balbezit te blijven, terwijl hij wordt belaagd door tegenstanders van Inter Moengotapoe.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

Inter Moengotapoe blijft na negen speelronden ongeslagen in de eerste divisie van de Surinaamse Voerbalbond (SVB). Ook Voorwaarts werd aan de zegekar gebonden. Na een 1-1 ruststand zegevierde de landskampioen met 4-1 tot genoegen van coach Jozef Joekoe omdat zijn club met veel blessures kampt. Hij zegt dat zijn team zich in de tweede helft moest aanpassen aan het spel van de tegenstander. Ook was het noodzakelijk agressiever te zijn.

De Moengonese club nam in de zevende minuut de leiding nadat

Joel Baja een strafschop verzilverde. Niet lang daarna kopte Magill

Homoet uit een hoekschop de gelijkmaker binnen voor Voorwaarts. De

oudste voetbalclub van Suriname schiep diverse scoringskansen, maar

liet na die te benutten.

In de tweede helft kreeg de ploeg de rekening gepresenteerd.

Jerrel Wijks, Glerby Eduards en Romeo Kastiel namen elk een

doelpunt voor hun rekening voor de dominerende landskampioen. De

score had zelfs hoger kunnen uitvallen, maar de afronding liet te

wensen over.

Werner Blackson, coach van Voorwaarts, bekende dat de druk van

Inter Moengotapoe vooral na de rust te groot was voor zijn team.

“Maar we zullen werken aan verbetering en kijken hoe wij de

eerstvolgende wedstrijd zullen spelen. Hieruit moeten wij leren en

beter voor de dag komen.”

Andere uitslagen: SNL – Bintang Lahir 3-1;

Broki – Santos 3-3.

Schema zondag: Inter Wanica – Notch; Leo Victor

– Transvaal.







