Institutionele versterking en productieverhoging binnenland

16/01/2022 10:48

INGEZONDEN – Met de goedkeuring van de lening van het Internationale Montaire Fonds (IMF) aan de Surinaamse overheid, gaat er wederom een deur open om eens serieus te werken aan de fundamentele ontwikkeling van het Surinaamse binnenland. Uitgaande van de berichten in de media, zal er een bedrag van 200 miljoen US dollar uit de lening van 688 miljoen worden getrokken voor de ondersteuning van de staatsbegroting in het kader van het herstelplan van de regering.

Als onderdeel van een onvervalste politieke wil, zullen politici deel uitmakende van de huidige coalitie serieus dit gegeven moeten aangrijpen om een serieuze inhaalmanoeuvre te maken in de sociaaleconomische ontwikkeling van het binnenland. Wij pleiten ervoor dat een substantieel deel van die 200 miljoen US dollar wordt gekanaliseerd naar de ontwikkeling van het binnenland.

Wanneer door de financi?le en ontwikkelingsdeskundigen plaats wordt genomen aan de onderhandelingstafel in het buitenland, wordt het totaal economisch en ontwikkelingspotentieel van het gehele land, waaronder ook van het binnenland, erbij gehaald om hun overredingskracht, kracht bij te zetten. Nu ze daarmee succes hebben gehad en we nu in de fase zijn beland van fysieke implementatie, zal de daadwerkelijke aanpak van het binnenland tot uiting moeten komen.

Vanwege onze affiniteit met het binnenland en het feit dat we vaker in het binnenland vertoeven als onderdeel van onze reguliere werkzaamheden, zijn we genoegzaam bekend met de omstandigheden en kunnen wij dan ook aangeven hoe de benadering moet zijn om zaken structureel en fundamenteel aan te pakken. In de verschillende bestuursressorten in de districten Marowijne, Para, Brokopondo en Sipaliwinie zijn er verschillende community based organisaties, die de ontwikkelingen in de genoemde gebieden kunnen helpen dragen. Er moet terstond een inventarisatie van deze organisaties worden gemaakt.

Met deze entiteiten zal er een samenwerking moeten worden aangegaan vanuit de overheid. Het moet de mensen worden bijgebracht dat ontwikkeling van een gebied niet alleen een aangelegenheid is van de overheid, maar dat er een optimale collaboratie moet zijn tussen de overheid en de lokale gemeenschappen. De goede verstandhouding en samenwerking zullen erin resulteren dat het aanwezige financieel en ontwikkelingspotentieel wordt vertaald naar zichtbare en tastbare ontwikkelingen voor de woongemeenschappen in die gebieden.

Het is dus van eminent belang dat lokale organisaties institutioneel worden versterkt en hun managementcapaciteit wordt versterkt en aangescherpt. Aan de andere kant zullen er concrete stappen moeten worden genomen om de produktie in het binnenland te verhogen. Met name de agrarische sector heeft enorme potentie en groeimogelijkheden. Dat moet nu benut worden. Onlangs heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport reeds een aanzet gegeven om de gemberproductie op te voeren in het district Marowijne.

Ook is er een samenwerkingovereenkomst aangegaan met de Stichting Lokeo van Klaaskreek voor de ontwikkeling van landbouw in het distrikt Brokopondo. In dit kader is er reeds een aanvang gemaakt met openstoten 500 hectare grond voor de boeren. Er zijn nog een vijftal agrarische projecten van het ministerie op stapel die de implementatiefase moeten ingaan.

Dit alles is bewerkstelligd zonder middelen vanuit de centrale overheid, maar met de nodige creativiteit en inventiviteit. Wij spreken de hoop uit dat met de middelen die beschikbaar worden gesteld door het IMF wij in de gelegenheid worden gesteld om de agrarische ontwikkeling in het binnenland echt structureel aan te pakken en zo de levensstandaard van de mensen in dit deel van Suriname te verbeteren.

Ettir? Patra

