Instancia a bati alarma cu ‘Damnan no tin awa mas’

The content originally appeared on: Diario

Ban sea creativo pa colecta awa

ORANJESTAD (AAN): Manera ya caba a informa anteriormente, ta mustra cu pa tene na cuenta cu e uzo di awa di dam ta pa motibo cu nos di Departamento di Agricultura,Cria y Pesca a premira cu nos damnan rond Aruba for di basta tempo no tabata bon yena cu awa.

For di algun aña caba cu Aruba no a haya un yobida torencial pa yena e damanan rond Aruba completamente. Ta simplemente algun yobida no suficiente y sporadicamente. Automaticamente ta haci cu e poco awa cu e damanan tabata tin no lo tabata suficiente pa por tin un duracion largo na momento di secura. Esaki ta haci cu na e momentonan aki hopi di e damnan aki ya ta bashi y no tin awa pa nos por abastece nos agricultornan cu ta haci uzo di e awa di damnan aki.

Momento a yega pa Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa tuma e decision pa cuminsa sera damnan cu no por worde uza mas debi cu esakinan ya ta bashi y no tin awa. Ta simplemente e lodo den fondo a keda cual por haci esaki ta peligroso pa esnan cu yega cerca tanto persona of bestianan cu kier bebe awa.

Lo tuma algun tempo pa e lodo aki seca si dado caso awa no yobe pa Santa Rosa por cuminsa haci e damnan encuestion limpi. Cu e lodo cu tin nada no por worde haci.

Nan ta haci un suplica tene cuenta cu mayoria damnan lo worde sera pa no crea peliger. Mientras tanto e pos di awa dushi na Savaneta y Pavia ta keda den funcion mientras cu tin awa. E dam di Tanki Leendert y e dam di Rooi Afo lo worde sera di tal manera cu ta pick-up so por pasa pa coy awa pa e cunukero cu tin mester.

Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa ta haci un suplica pa tene na cuenta e cambionan aki cu ta na bienestar di nos Sector Primario.

Sea creativo riba resevanan di awa: Dado caso cubo por tin espacio pa ta mas creativo riba reservanan di awa pa e temporada aki cu no tin suficiente awa di dam nos ta consehabo pa tira un bista riba esaki. Check bo airconan na cas di e awa cu e ta produci si bo por colecta esaki.

Bo Wasmachine tambe hopi biaha e awa aki ta bay perdi. Check esaki tambe si bo por colecta e awa aki. E habon cu ta den e awa of e habonnan cu ta worde uza awendia mayoria biaha nan ta “Biodegradable”. Esaki ta nifica cu e habon na monento cubo tire den e awa pa laba e pañanan ta na e momento ey so e tin efectividad. Na momento cu e awa aki bay afo, of den tira esaki no ta causa ningun daño mas. Kiermen bo por uz’e riba bo matanan. Nos ta desconseha si y cual ta prohibi tambe pa uza awa di pos riba bo matanan. Esaki no por worde haci.

Sea mas creativo y wak si berdad bo por ta mas conciente den uzo di awa y colecta for di unda cu por colecta. “Awa ta Bida”.