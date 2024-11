Inscripcion pa participa na Aruba Caiso & Soca Monarch 2025 a habri

ORANJESTAD (AAN): E inscripcion pa Aruba Caiso & Soca Monarch 2025 ta habri oficialmente dia 25 di november 2024.

Stichting Musica, hunto cu su partner oficial SETAR NV, ta sumamente entusiasma pa mira cua artistanan – veterano y rookies – lo participa na e edicion aki!

Inscripcion pa ACSM2025 ta tuma lugar den forma digital y mester bay via Band Leaders di e diferente bandanan musical activo na Aruba. Artistanan cu ta desea di participa na ACSM2025, specialmente cantantenan cu lo kier participa pa prome biaha, por acudi na e banda di nan propio preferencia. Pa pregunta of ayudo pa yega na contacto cu un Band Leader, por e-mail Stichting Musica libremente.

Pa registra, Band Leaders ta manda un e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu e nomber di e participantenan cu lo kier participa cu e banda na e Prefinals di ACSM2025 (maximo 8 participante pa cada banda). E Band Leader lo ricibi e Registration Form, cual e mester completa pa cada cantante y entrega bek prome cu dia 6 di januari 2025.

Aki Stichting Musica ta comparti e fechanan mas importante relata na ACSM2025:

▪ Registracion pa ACSM2025 (categoria: Soca) ta habri – November 25, 2024 – via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ Meet The Press / Trekmento di lot pa secuencia di banda ACSM2025 Finals – Januari 8, 2025 – Centro di Bario Brazil

▪ ACSM2025 Soca Prefinals – Januari 14, 2025 – Centro di Bario Brazil

▪ ACSM2025 Soca Prefinals – Januari 15, 2025 – Centro di Bario Brazil

▪ ACSM2025 Soca Prefinals y anuncio di resultado (clasificado pa ACSM2025 Finals) – Januari 16, 2025 – Centro di Bario Brazil

▪ ACSM2025 Warm Up – Februari 7, 2025 – Aruba Carnival & Entertainment Village

▪ ACSM2025 Soca Finals – Februari 8, 2025 – Aruba Carnival & Entertainment Village

Recientemente, Stichting Musica a tene varios reunion importante cu Band Leaders, Compositor y Areglista pa revisa e Rules and Regulations di e festival. Pa un copia di e Rules and Regulations actualisa por acudi na Band Leaders of na Stichting Musica mes via e-mail.

Stichting Musica ta gradici e musiconan pa nan tempo y input y ta contento di mira e bon animo entre nan y con motiva nan ta pa participa na ACSM2025. Riba e Facebook page di Stichting Musica por sigi tur informacion y desaroyo na caminda pa ACSM2025.