Inscripcion pa Avond-Mavo a habri caba te 6 di Juli proximo

ORANJESTAD (AAN) – Den un conferencia di prensa, Nathalie Geerman, director di Avond Mavo (Oranjestad), y Safiera Scheppers director adhunto, a hiba palabra.

Geerman a anuncia na pueblo di Aruba cu e inscripcion pa Avond-Mavo a habri di awo te dia 6 di Juli.

Pues, pa informa tur esnan cu kier studia of cu den

pasado a cuminza cu Mavo pero no a cab’e, esaki ta e oportunidad pa inscribi e aña aki.

Por inscribi online riba e website: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

E docente a señala cu prome cu inscribi ta bon pa wak e website bon, pasa door di e informacionnan, por ehemplo kico nan tin mester pa inscribi na Avond-Mavo.

“Tin algun alumno cu kizas no por inscribi mesora pa motibo cu nan no ta cumpli e rekisitonan cu scol ta rekeri”, el a indica. El a indica cu ora di inscribe na Avond-Mavo e persona tin mester di su papel di censo di 5 florin, ID valido si e tabata den 4de klas y su lista di punto y esnan cu bin di EPB mester presenta nan diploma y prueba di pago di schoolgeld. E ora ey e persona ta upload den e website. E tin un video cu ta mustra exactamente, con pa haci tur esaki.

Den caso cu no logra semper por pasa na oficina “anytime”. Nan tey mainta y te anochi mayoria di biaha tin hende eyden na oficina y nan ta dispuesto pa yuda.

POSIBILIDAD DI INSTAPTOETS:

Safiera Scheppers a señala cu semper tin alumnonan cu no ta cumpli cu e rekisitonan pa drenta Avond-Mavo y semper tin e posibilidad di haci un instaptoets. Esey lo tuma lugar den Maart 2024, pero ta mencion’e di awo caba pasobra mas lihe nan haya informacion, mas lihe e ta drenta comunidad, vooral na e studiantenan interesa.

E aña aki ta cuminza na November cu inscripcion pa haci e toets pa motibo cu nan kier prepara e studiantenan mucho miho.

Scheppers a comenta cu Avond-Mavo semper ta bezig cu innovacion y nan ta bay wordo prepara for di Januari caba pa e Instaptoets, dunando nan les di Hulandes, matematica, pa nan ta miho prepara pa traha e toets. Esaki debi tambe cu tin hopi alumno cu pa hopi tempo no a bay scol mas, y nan ta bay wordo miho prepara pa na final nan tin un bon resultado di e instaptoets.