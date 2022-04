‘Ingi Sten’ ode aan inheemsen

21/04/2022 10:04

Tascha Aveloo

Enkele kunstwerken die worden geexposeerd in de tentoonstelling ‘Ingi Sten’.

Foto: Tascha Aveloo



PARAMARIBO –

“Het mooie van deze experimentele exposities is dat kunstenaars, die niet zijn verbonden aan de galerij, ook de kans krijgen om hun werken te tonen. Maar meer nog is deze expositie bedoeld als een ode aan de inheemsen”, vertelt Kurt Nahar, curator van de expositie ‘Ingi Sten’, die tot en met 30 april loopt in Readytex Art Gallery.

Nahar vindt dat de inheemsen grote wijsheid en kennis hebben die

niet genoeg worden gebruikt en ingezett voor de ontwikkeling van

Suriname. Aan de andere kant krijgen inheemsen ook niet genoeg de

kans om zich te ontwikkelen. “Ze moeten die kans krijgen om naar

school te gaan en zich te ontwikkelen met behoud van hun normen,

waarden, tradities en kennis”, stelt hij.

De tentoonstelling bestaat uit kunstwerken van wijlen Winston

van der Bok, John Lie A Fo, Kenneth Flijders, Leonnie van Eert,

Rinaldo Klas, Shaundell Horton, Sri Irodikromo en gastkunstenaars

Pierre Bong A Jong en Orpheo Robert. ‘Ingi Sten’ is onderdeel van

een serie expo’s.

Nahar en Sri Irodikromo doorlopen een leertraject met Miguel

Keerveld, die een studie volgt als curator. “We leren wat hij

leert; hoe exposities vanuit een dieper thematisch denken en meer

gericht samen te stellen.” Volgens Nahar is het in de hedendaagse

internationale kunstscene voor elke artiest van belang om zijn

afkomst te kennen. “Je wordt bijna gedwongen om diep na te denken

over jouw afkomst, voorouders, maar ook wat spiritualiteit voor jou

betekent.”







