INGEZONDEN: Visie VMS op de gezondheidszorg

INGEZONDEN –

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft met grote bezorgdheid kennisgenomen van de berichten van de Nationale Ziekenhuisraad (NZ) en het Diakonessenhuis omtrent de problematiek rond de continuiteit van de zorg in ons land. Het is alom bekend dat er langer dan tien jaar geen investeringen zijn gedaan om de zorg in stand te houden, laat staan om deze verder te ontwikkelen. Apparatuur is verouderd en werd houtjetouwtje bijeengehouden, improvisatie zijdens de zorgverleners en de ziekenhuismanagers heeft de nodige rek kunnen brengen om nog langer onder die omstandigheden zorg te kunnen blijven leveren. Maar op gegeven moment is de rek er helemaal uit.

En dan komt alles tegelijk: personeel dat het niet meer ziet

zitten en een beter bestaan elders is gaan zoeken, ook medici, maar

ook apparatuur die vervangen moet worden, (ziekenhuis)tarieven die

zeer sterk achterhaald zijn (en destijds met subsidie enigszins en

kortstondig opgevangen werden) waardoor ook de dagelijkse

operationele werkzaamheden niet meer bekostigd kunnen worden, enz.

enz. Het is uiteraard een optelsom van zaken die niet in 1 keer

recht kan worden getrokken, want elke handeling in de zorg kost

geld, sommige zelfs heel veel geld. Dat is een geleidelijk proces,

er zal een inhaalslag moeten volgen, waarbij er steeds weer nieuwe

vervangingsinvesteringen zullen moeten worden gedaan, personeel zal

getraind moeten worden en ook beter gehonoreerd moeten

worden.

Beleidsmakers moeten inzien dat blijven volhouden aan

achterhaalde tarieven juist enorm nadelig is voor de

gezondheidszorg op midden en langtermijn. Hier moet heel snel

verandering komen en moeten marktconforme tarieven gehanteerd

worden om een kwalitatief en kwantitatief goed product

(gezondheidszorg) met zijn allen te realiseren. Wat het er niet

gemakkelijker op heeft gemaakt, is de worsteling in de zorg met de

pandemie. Wereldwijd heeft deze veel schade aangericht, met name

ook in de zorg. En we zijn daar nog niet doorheen. Ons land heeft

daarnaast ook economische problemen, we moeten uit een zeer diep

dal zien te klimmen, maar intussen wel ook de zorg zoveel mogelijk

in stand zien te houden.

Dat laatste kunnen we alleen doen wanneer wij met z’n allen, ook

de regering dus, erkennen dat de zorg op de allereerste plaats van

de begroting van ons land dient te staan. Als we niet gezond zijn,

kunnen we ook niet goed presteren om het land vooruit te brengen.

Dus zal er in dit traject, d.w.z. in het traject om de zorg te

kunnen redden, overeind te houden en te kunnen blijven bieden aan

elke burger van het land die die zorg nodig heeft, meer

geinvesteerd moeten worden. Financien zal veel meer geld moeten

vrijmaken voor de zorg. En dat zal dienen te gebeuren op basis van

een structurele aanpak van de eerste noden, naar prioriteit.

Tegelijkertijd zullen we ook meer aandacht moeten schenken aan

hoe we gezonder kunnen leven. Een goede, gezonde leefstijl, die met

gezonde voeding en veel beweging, gemoeid gaat, zal om te beginnen

bij onze jongsten, elke burger bijgebracht dienen te worden.

Daarnaast is verspilling van materialen in de zorg (w.o. medische

verbruiksartikelen) en onnodige onderzoeken, maar ook verspilling

van energie (gas, stroom en water) en zelfs van voedsel ook een

aspect dat zo spoedig mogelijk beperkt dient te worden. We leven

niet in een wereld/land van ongekende luxe, en dan nog zou dit een

blijvende maatstaf dienen te zijn.

Wij, huisartsen en medisch specialisten, willen graag de beste

zorg blijven leveren aan de patienten, en dat doen we soms onder

moeilijke omstandigheden, die velen ontgaan. Maar op de overheid

willen wij in dit stadium een dringend beroep doen om meer geld

voor de zorg vrij te maken en daarmee ook de burger, met name de

zieke burger, deze medische hulp niet te onthouden. Daartoe zal de

regering om te beginnen meer geld moeten vrijmaken en niet het

thans nog povere bedrag dat gemoeid gaat met slechts ongeveer

4 procent van het BNP, terwijl in andere -ook niet-westerse-

landen dit aanmerkelijk hoger ligt.

Deze erkenning van overheidswege is van essentieel belang indien

wij de zorg weer willen herstellen en opkrikken naar tenminste “het

oude niveau”! Regering, wij denken mee en ervaren dagelijks de

(financiele) problemen in de zorg. Door te beginnen de zorg die

plaats in de samenleving te geven die zij nodig heeft en ook

verdient. En …. door die povere 4 procent flink op te krikken naar

een acceptabel niveau.

De Vereniging van Medici in Suriname,

Paramaribo

Drs. M. Simbhoedatpanday

