INGEZONDEN: Onze boomloze stad Paramaribo

05/01/2022 20:20

PARAMARIBO – Het zal u allen, geachte lezers, bekend zijn hoe weinig bomen wij nog hebben in onze hoofdstad. Heeft u ook het artikel gelezen in dit dagblad, de Ware Tijd, over die mensen die iets willen gaan doen om onze stad groen te maken? Geweldig! Het groen ontbreekt. Bloemen? Bloembakken? Het vuil op straat!

Als herinnering aan de koloniale tijd is de Wagenwegstraat nog aan beide kanten begroeid met bomen, vooral op het zandgedeelte (de Nassylaan) als men de Fred Derbystraat oversteekt. Het zou direct een prachtig decor zijn voor ‘Hoe duur was de suiker?’ Maar, hoe lang nog? Kijk eens naar boven. Alle bomen zitten vol met parasieten, dat zijn planten die profiteren, die parasiteren op het vocht van de bomen waar ze in zitten. Kijk hoe de toppen van de mooie hoge bomen al droog beginnen te worden. En als daar niets aan wordt gedaan moeten alle bomen worden gekapt en zijn we helemaal boomloos. De vorige regering had andere prioriteiten dan ‘die oude bomen’.

Maar, geachte hoofdredacteur, onlangs verscheen in uw krant – 27 december 2021 – een goed artikel: ‘De historische waarde van monumentale bomen in de binnenstad’. Via uw krant wil ik publiekelijk een beroep doen op de huidige regeerders en de verantwoordelijken voor de schoonheid van onze stad om datgene wat er nog groeit te onderhouden. Vooral voor ‘Openbaar Groen en Afvalbeheer’ valt er een enorme klus te doen om dat wat we hebben te bewaren! Voordat we met iets nieuws beginnen, laten we redden wat we hebben. Ik heb al vaker Openbaar Groen en Afvalbeheer benaderd en ik kreeg als antwoord: ‘Het heeft onze aandacht’. Er zullen genoeg deskundigen zijn die weten hoe men zulke oude bomen moet onderhouden om iets uit het verleden, dat een schoonheid geeft aan de stad, te behouden.

De mahoniebomen in de Nassylaan.

Voor de ingang van het ‘s Lands Hospitaal stonden prachtige bomen die voor de mensen, die hun zieken gingen bezoeken, een prachtige schuilplaats waren voor de hitte van de zon door de schaduw die men er vond. Kijk hoe die bomen er nu uitzien. Omdat Openbare Werken geen ‘hoogwerker’ had, heeft men de bomen maar ontdaan van de takken en nu staan er mismaakte bomen, want de tronk heeft men laten staan, als een cynische herinnering aan wat er eens stond! Onlangs las ik in de kranten die er worden uitgegeven in Suriname, dat er een commissie in het leven is geroepen die gaat bestuderen wat voor soort groen men kan gaan planten in onze hoofdstad dat een klein beetje onze hoofdstad kan sieren.

Laat die commissie beginnen met het groen wat we nu hebben te bewaren voor het nageslacht, als een herinnering aan het verleden. Welke politieke partij durft dit op hun politieke verlanglijstje te plaatsen tot behoud van datgene wat we nu hebben. Kijk voor ‘s Lands Apotheek in de Henck Arronstraat: ook daar heeft men niet gesnoeid in de bomen maar gewoon in het ‘wilde weg’ dikke stammen met een kettingzaag afgezaagd en nu staan er alleen nog maar verminkte bomen, helemaal geen sieraad. Al meerdere keren heb ik in het verleden de aandacht gevraagd van Openbaar Groen. Onder dit directoraat valt de flora en fauna in ons land, en zeker in de hoofdstad. Men bedankte mij voor het telefoontje en zei dat ‘Het hun aandacht had’. Maar er gebeurde niets.

Voordat men iets nieuws begint, laat men eerst kijken wat men heeft en kan bewaren voor het nageslacht. Meneer de redacteur, het zou een eer zijn voor mij en misschien ook voor uw krant als u dit zou willen publiceren om de bewoners van onze prachtige hoofdstad bewust te maken van het openbaar groen! Laten we gezamenlijk onze stad schoonhouden te beginnen voor onze eigen deur, dat kleine stukje dat voor ons huis loopt. Als ieder dat zou schoonhouden, ook al zullen de ‘junkies’ het misschien weer bevuilen, dan worden we gezamenlijk verantwoordelijk voor onze stad, en zullen de toeristen zeggen: ‘Paramaribo is een schone stad geworden!’

Pater M. Noordermeer

