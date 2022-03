INGEZONDEN: Natievorming in Suriname

26/03/2022 08:00

INGEZONDEN –

Nation building heeft Suriname hard nodig, aldus president Chandrikapersad Santokhi ter gelegenheid van de viering van het holifeest. Zo kan men lezen in de Ware Tijd van 18 maart 2022. Op dezelfde dag wenste VHP de gehele natie een gezegende dag toe. Blijkbaar is VHP van mening dat er al sprake is van een natie.

Wanneer kan men spreken van een volk en wanneer van een natie?

Volgens T. Koopmans in Compendium van het Staatsrecht spreken we

van een volk als we kunnen constateren dat een groep mensen een

eenheid vormt op grond van een aantal objectieve gegevens. Die

kunnen zijn: gemeenschappelijke taal en/of religie, afgesloten

geografische ligging, belangengemeenschap, bepaalde ervaringen.

Gemis van het ene element kan door het andere worden

gecompenseerd.

Wanneer een volk zich bewust wordt bij elkaar te behoren en

aldus aan het objectieve element een bepaalde bewustzijnsinhoud

wordt toegevoegd, wordt het volk een natie. In ‘Nation-Building the

Dutch Way’ van Hans Daalder kan men lezen hoe het proces van

natievorming zich voltrok over verschillende volkeren.

Suriname bestaat uit verschillende volkeren met verschillende

culturen uit Zuid-Amerika, Afrika en Azie. Het proces van

natievorming zal dus meer tijd in beslag nemen dan wanneer er

sprake was van maar een volk uit maar een continent. Natievorming

kan spontaan plaatsvinden door verloop van tijd. Indien men echter

tot de conclusie komt dat er hindernissen zijn op de weg naar

natievorming, zou men kunnen werken aan het ontmantelen van die

hindernissen en het formuleren van doelstellingen voor die

ontmanteling.

Hoe zou men de hindernissen die blijkbaar ook door de president

worden ervaren kunnen slechten? De president zou bijvoorbeeld het

goede voorbeeld kunnen geven door het voorzitterschap van zijn

eigen etnisch georienteerde politieke partij, VHP, op te geven. Men

kan namelijk geen president zijn voor alle bevolkingsgroepen en

tegelijk voorzitter blijven van de VHP. De president zou het

benoemingsbeleid ook zodanig vorm kunnen geven dat hij niet meer

het odium op zich laadt van nepotisme.

Politieke partijen die hun mandaat ontlenen aan een etnische

bevolkingsgroep dragen niet bepaald bij aan het proces van

natievorming. Dat kunnen wij ook zien bij de Abop. Door het

districtenstelsel profiteert niet alleen de VHP van stemmen in het

Hindostaanse district Nickerie, maar ook de etnisch georienteerde

Abop profiteert van stemmen in marron districten, waar voorheen de

NPS het voor het zeggen had.

En zo houden deze politieke partijen de bevolking verdeeld,

terwijl de elites van die partijen profiteren van de macht. Dat

geldt dus ook voor PL. Men kan zich dus afvragen of het

districtenstelsel ook geen beletsel vormt voor natievorming en niet

moet worden vervangen door het stelsel van evenredige

vertegenwoordiging, zoals in Paramaribo en omgeving.

Jonge Surinamers en vrouwen die zich niet vertegenwoordigd

voelen in de bestaande politieke partijen zouden ook kunnen denken

aan het oprichten van moderne politieke partijen die niet op

etnische leest zijn geschoeid of bestaande politieke partijen van

binnenuit hervormen. Het gaat immers vooral om uw toekomst.

Rinaldo van Rhemen







