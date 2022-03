INGEZONDEN: Het volk raakt failliet – DWTonline.com

12/03/2022 17:26

INGEZONDEN –

Prijzen blijven stijgen. Lonen en salarissen gaan substantieel achteruit. Basistaken worden verwaarloosd. Straten worden niet of slecht onderhouden en lopen voortdurend onder water. Medicijnen worden schaars en medische hulp steeds minder. Ondanks alle rijkdommen blijkt Suriname vast te zitten, waardoor het volk verpaupert. Criminaliteit en prostitutie tieren welig. Dus terwijl het gras groeit, sterft het paard. Waaraan zal dat liggen? Een retorische vraag toch.

Normaliter bepalen de geldende waarden en normen de kwaliteit

van het overheidsbestuur en de bestuursdaden. Helaas zien wij in

Suriname het tegenovergestelde plaatsvinden. Slecht bestuur besmet

de waarden en normen, want wat aan de top gebeurt, sijpelt ook door

naar beneden. Hierdoor degenereert het volk verder. Dit proces werd

ingezet door slechte voorbeeldfunctionarissen, klassenjustitie en

straffeloosheid.

De traditionele politieke partijen en hun leiders zijn allemaal

hier debet aan. Om deze redenen heeft de online

Progressief-Verheffende Partij (PVP) gemeend om in de politieke

arena van Suriname en de diaspora (geinitieerd door M. Ghazi) te

stappen. Deze politieke beweging beoogt een forum te worden voor

elke kiezer van alle politieke partijen, die een totaal andere

koers wenst.

De PVP wil daarom onder meer de volgende manco’s dichten en wel

als volgt:

a) Elke vorm van nepotisme en tegenstrijdige belangen wettelijk

afstraffen, opdat alle overheidsinstituten kunnen worden gezuiverd

en versterkt en politieke partijen moeten voldoen aan de

grondwettelijke eis van behoorlijk bestuur;

b) Het lidmaatschap van De Nationale Assemblee (DNA) tot een

voltijdse baan maken, zodat geen enkele regering DNA langer kan

dirigeren;

c) Districtscommissarissen rechtstreeks doen kiezen om aldus elk

district economisch zelfstandig te maken;

d) De wet Openbaarheid van bestuur, het bestuursrecht en de

instelling van een nationale ombudsman tot de Surinaamse realiteit

maken;

e) Alle dubbele overheidssalarissen en onredelijke jaarlijkse

bezoldigingen afschaffen;

f) De productie en zelfredzaamheid bevorderen door de ressort-

en districtsraadsleden structureel te betrekken;

g) Het kiesstelsel baseren op ‘one person one vote’;

h) De financiering van politieke partijen wettelijk transparant

maken en sanctioneren.

Om al deze zaken gedaan te krijgen, zal de PVP in elk district

een afzonderlijk PVP-bestuur installeren.

Dr. Roy I. Bhikharie, PhD (Voorzitter)

Eerst het volk, dan de rest







