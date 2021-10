INGEZONDEN: Begrotingstekort geen prestatie om jaloers op te zijn

09/10/2021 14:00

PARAMARIBO –

Het begroot begrotingstekort voor 2022 van 2.6 procent is geen tekort om trots op te zijn, en zeker niet om jaloers op te zijn. Zeker niet als het een “gelogen” begrotingstekort is. Want boek meer leningen als inkomsten en je hebt een begrotingsoverschot. Waarom wij het ter discussie moeten blijven stellen heeft alles te maken met dat de regering daadwerkelijk gaat doen voor het volk datgene wat zij belooft tijdens de begrotingsbehandelingen.

En al jaren zien we een groot verschil tussen datgene wat de

regering bij monde van de president elk jaar belooft en datgene wat

de regering uiteindelijk daadwerkelijk doet. Gemiddeld wordt iets

meer dan de helft elk jaar gerealiseerd van wat is beloofd en

begroot. En dat betekent dat het terecht is als het volk zegt geen

vertrouwen meer te hebben in onze beleidsmakers.

De enige reden waarom de regering op deze wijze begroot heeft

alles te maken met partijpolitieke propaganda. En partij politiek

is in Suriname gelijk aan loze beloften, liegen en ‘zand in de ogen

van het volk strooien’. Want terwijl we zien dat de minister van

Financien de discussie over leningen als inkomsten ontwijkt door

het als ‘academisch’ te betitelen, hij tegelijkertijd trots is op

het kleine ‘gelogen’, academisch kleine begrotingstekort. De

president gaat zelfs een stap verder, want critici zouden er in

zijn ogen jaloers op zijn. Kennelijk realiseren de president en de

minister van Financien de gevolgen van deze manier van begroten

niet.

Dat de Surinaamse regering internationaal als ondeskundig en

ongeloofwaardig overkomt nemen ze voor lief. Meer nog, de

voorspelbaarheid van de Surinaamse economie wordt hiermee te

grabbel gegooid. Want stel als de leningen niet zullen doorgaan of

om wat voor een redenen vertraagd worden? Potentiele investeerders

kijken met argusogen mee en zullen onder deze omstandigheden

wegblijven of heel voorzichtig zijn.

Suriname gooit de eigen ruiten in met deze amateuristische wijze

van begroten en beleid maken. En als wij inhoudelijk gaan kijken

waaraan de begrote gelden zullen worden besteed, dan zien wij dat

heel weinig zal worden besteed aan productie investeringen. Met

andere woorden, ook dit jaar mogen wij dus weinig extra

werkgelegenheid verwachten voor jongeren. De regering gaat zelfs

7,6 miljard lenen. Dat is meer dan 10 procent van onze BBP en boven

de internationale normen van ‘single digits’.

Ook deze leningen zullen heel weinig worden besteed aan

productie investeringen. Het zal betekenen dat Suriname extra

schulden zal maken in 2021. Het enige lichtpuntje in de

gepresenteerde begrotingen is dat de Surinaamse economie door de

hoge olie- en goudprijs uit het dal aan het klimmen is. Dat zal te

merken zijn aan de eigen inkomsten en de vaste uitgaven van de

overheid die hierdoor meer in balans zullen komen in 2022. Dit

heeft weinig te maken met wat de regering zelf doet maar door

internationale marktprijzen die omhoogschieten.

Wat zorgen baart is dat de regering heeft begroot meer dan 6

miljard aan aflossingen van oude leningen buiten de vaste uitgaven.

In de begrotingen is niet zichtbaar vanwaar deze gelden zullen

komen. Zullen de leningen worden afgesloten om andere leningen af

te lossen? Gaan we een financieel gat maken om een ander gat te

dichten? De minister van Financien zal hoogstwaarschijnlijk ook

deze discussie een academische discussie noemen. Maar uiteindelijk

is hiermee de geloofwaardigheid van de begrotingen volledig

ondergraven.

Henk Ramnandanlal, PALU Ondervoorzitter









