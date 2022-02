INGEZONDEN: Activering enqueterecht dringend gewenst

15/02/2022 18:01

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.



PARAMARIBO –

Artikel 1 van de Surinaamse Grondwet luidt als volgt:

“De republiek Suriname is een democratische staat gebaseerd op de souvereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden.”

De grondslagen van de beoogde democratische staat zijn nader uitgewerkt in de artikelen van de Grondwet, waarvan artikel 52 bepaalt dat “de politieke macht berust bij het volk en wordt uitgeoefend in overeenstemming met de Grondwet”.

Voor het uitoefenen van die poltieke macht kiest het volk om de

vijf jaar een aantal burgers om haar in De Nationale Assemblee

(DNA) te vertegenwoordigen. DNA moet dus de volkswil tot uiting

brengen en erop toezien dat de regering, bestaande uit de president

en ministers, haar taken en bevoegdheden correct uitoefent en dat

die gericht zijn op het behartigen van het algemeen

(volks)belang.

De belangrijkste taak van DNA is naast wetgeving het controleren

van de regering en zo nodig ter verantwoording roepen. Om dat te

kunnen doen zijn aan DNA rechten toegekend, zoals het recht van

interpellatie en het recht van enquete. Het recht van enquete houdt

in dat de assemblee het recht heeft om een eigen onderzoek in te

stellen in alle zaken waarin zij dat nodig acht. Dit uitermate

belangrijk recht van het parlement is vastgelegd in artikel 79 van

de Surinaamse Grondwet, luidende: “De Nationale Assemblee heeft het

recht van onderzoek, nader te regelen bij wet.”

De Surinaamse Grondwet is in 1987 tot stand gekomen. Het is

ongelooflijk maar waar dat anno 2022, dus 35 jaar na dato, de

nadere regeling zoals door de Grondwet vereist nog steeds niet tot

stand is gekomen. Het is dan ook niet te verwonderen dat in al die

jaren nog nooit een parlementair onderzoek is ingesteld, ondanks de

talrijke geruchtmakende zaken in de overheidssector waarin

hoogstwaarschijnlijk corruptieve handelingen door publieke figuren

zijn gepleegd en waarbij de staat Suriname voor vele miljoenen,

wellicht miljarden Surinaamse dollars, is benadeeld. Verder dan een

aantal vragen in het parlement, soms zelfs gepaard gaande met

fysiek geweld, kwam het niet. Vragen die al dan niet werden

beantwoord of onvolledig werden beantwoord. Of erger nog het door

de leiding negeren van verzoeken om informatie.

Actueel is de affaire met de Hybrid Power System Group (HPSG)

waarbij, ondanks herhaald verzoek, niet alle informatie aan

assembleeleden wordt verstrekt. Een geruchtmakende zaak waarin de

verantwoordelijke ministers denken weg te komen met een simpele

verklaring van hun persdienst en de mededeling dat de zaak verder

door de advocaat zal worden afgehandeld. Een schandalige

miljardendeal die op hoogst onverantwoordlijke en onzorgvuldige

manier tot stand is gekomen en als een nachtkaars uitgaat, maar wel

financiele en internationale reputatieschade voor Suriname als

gevolg heeft.

Vrijwel alle corruptieve zaken zijn in de loop der tijd met de

mantel der liefde bedekt of zo u wil onder het tapijt geschoven.

Voor zover er vragen in het parlement werden gesteld, kwamen die

veelal van de oppositie. De coalitieleden zaten erbij, keken,

luisterden en … zwegen. Want zij waren/zijn er immers om hun

regering te verdedigen. Bij veel assembleeleden heerst de opvatting

dat zij in het parlement zitten om “hun regering” door dik en dun

te beschermen en zij zien zichzelf als een verlengstuk van de

zittende regering. Een totaal verkeerde opvatting van

assembleeleden die hun taak duidelijk niet hebben begrepen. Gevolg

van onkunde en onwetendheid, maar bovenal een gevolg van het

ontbreken van interne democratie in de meeste politieke partijen,

waar de leider en enkele getrouwen om hem heen de dienst uitmaken.

Van de overigen wordt verwacht dat zij de leider volgen,

“follow de leader“. En laat de leader nou ook de

president en de minister zijn, dan begrijpt u waar de dociele

(slaafse) houding van veel assembleeleden vandaan komt. En hoe het

komt dat een leider straffeloos het parlement kon degraderen tot

een “poppenkast” en het volk “slapeloze nachten” kon toewensen en

dat ook nog waar maken! Kadaverdiscipline ten top!!

Waarom is het enqueterecht nooit geregeld? Is het kwade opzet of

gebrek aan voortvarendheid van het parlement of is het omdat

personen die de wet moeten activeren bang zijn ooit zelf

slachtoffer ervan te worden. Wie het weet, mag het zeggen. Hoe dan

ook: het is van groot belang dat het recht van enquete na zovele

jaren eindelijk nader wordt geregeld zodat het ook daadwerkelijk

kan worden gebruikt. Activering van het enqueterecht zal zeer zeker

remmend werken op het voortwoekeren van fraude en corruptie in de

overheidssector en mogelijk het Surinaamse volk veel ellende en

leed in de toekomst besparen.

Het is dringend gewenst dat artikel 79 van de Surinaamse

Grondwet, eindelijk nader wordt geregeld, zoals de Grondwet het

voorschrijft en ook wordt gebruikt, zoals in een goed

functionerende democratie hoort! Controle is geen daad van

vijandschap.

Mr. Willem Siwpersad







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina