Informacion riba costo di alimentonan, canasta basico y control di producto

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Marco Berlis (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Mirando cu recientemente mi tabata tin basta interaccion, pregunta y ponencia riba e tema di e Canasta Basico, invoerrechten cu a baha, control di prijs di productonan den supermercado y kico ta e ley di Free Enterprise, mi a dicidi di comparti algun informacion den forma di un articulo cu pueblo.

Mi por a constata cu gran parti di nos pueblo no ta compronde ainda con e control den supermarketnan ta funciona, kico ta wordo controla y kico no. Pesey mi kier encurasha pueblo pa comparti e informacion valioso aki, pero tambe alabes busca informacionnan riba e website of e pagina di Facebook di Departamento di Asuntonan Economico pa keda bon na altura di e desaroyonan riba e temanan aki.

Bahada di invoerrechten riba productonan alimenticio

E ta bon pa pueblo sa cu casi 100% di cuminda no tin invoerechten. Recientemente Gobierno a reduci mas invoerrechten di productonan alimenticio. Algun ehempel di esunnan cu a baha recientemente entrante 1 di augustus 2023:



Buttermilk/Carnemelk/Suero, Baking Powder, Yoghurt cu fruta of cacao, azeta di animal of vegetal, otro cu esunnan comestibel tur a baha di 6% pa 0%.

Schouderham, salmou procesa, fruta gesteam of herbi den awa y despues gevries, preparacion di carni, galiña, pisca, berdura, fruta homogenisa den un potchi no mas cu 250g. a baha di 6% pa 0%.

Lechi di chuculati, lechi di coco a baha di 6% pa 0%.

Vinager y cuminda pa bestia di 12% pa 6%.

Oester procesa di 32% pa 22%.

Productonan cu semper tabata na 0% di invoerrechten



Otro productonan di carni di baca, carni di porco, carni cabrito of carne, pisca, lechi di baca, manteca, keshi y webo. Tur tipo di berdura fresco of congela tampoco conoce invoerrechten. koffie, te, y aros tampoco tin invoerrechten. Asina tin masha hopi producto mas cu ta liber di invoerrechten, esta 0%! Pueblo por wak e documento completo di esaki riba e website di Douane.

Productonan di e Canasta Basico

Conoce e productonan den Canasta Basico ta hopi importante. Esaki lo yuda e consumidor di ta mas enfoca pa cumpra e productonan aki, sabiendo cu esakinan ta wordo regula pa Gobierno. Di e forma aki famianan por rende nan placa mas y alimenta nan famia cu alimentonan adecua na e miho prijs. E Canasta Basico a wordo amplia pa Gabinete Wever-Croes for di 11 categoria pa 22 categoria te na 1205 producto di diferente marca y contenido. E canasta Basico ta consisti di e siguiente productonan:



Aroz, babyfood, baby formula, koffie, te, hariña di maishi, lechi di koffie, lechi di polvo, azeta pa cushina, broccoli, spinazie y mixed vegetables frozen, bonchi cora, preto y lima seco,

tuna fish den bleki, sardin den bleki, salmou den bleki, all-purpose flour, spaghetti, oatmeal, UHT Milk. Tambe webo local ta cay bao di e Canasta Basico y pan blanco. Na mei di e aña aki a amplia e canasta basico cu algun producto mas: galiña henter congela, cornflakes, pindakaas, frutanan seco y congela y pampers.

Control di e Canasta Basico y prijs di productonan

Control di e Canasta Basico ta wordo haci diariamente pa e departamento di economia. Tin un ekipo ta sali tur rond di Aruba pa asegura cu e prijsnan ta wordo honra. Como representante di pueblo mi a pidi rapportnan di e controlnan aki pa sigura cu esakinan ta wordo haci tur dia. Minister di Economia Geoffrey Wever a contesta mi preguntanan riba e preocupacionnan di pueblo y a entrega mi e rapport di e trabaonan cu ta wordo haci diariamente pa e ekipo di DEACI. Mi por a constata cu tin controlnan riguroso ta tuma lugar y cu e ekipo ta controla miles di producto y cientos di negoshi pa luna.

Ley di Free Enterprise

Na Aruba nos conoce e ley di “Free Enterprise.” Esaki ta conta pa tur producto cu no ta cay den e Canasta Basico. E negoshinan por, segun e ley aki, pone e prijs cu nan ta desea riba e producto aki. Pesey Departamento di Asuntonan Economico (DEACI) no ta controla e prijs di e productonan aki. Pa e motibo aki mi ta encurasha pa e consumidor compara prijs y cumpra unda ta cumbini. Informa otro riba di esunnan cu ta abusa den tempo di crisis. Asina nos ta yuda otro shop “mas pa menos” y ta rende nos placa den e tempo dificil aki.

