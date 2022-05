In memoriam: Zuster Esseline Kranenburg (1923-2022)

08/05/2022 09:30

Eslien Kranenburg-Vyent, oudste vrijwilliger van het Surinaamse Rode Kruis, is niet meer.

Foto: SRK



PARAMARIBO –

Zuster Eslien Kranenburg-Vyent, geboren in Paramaribo op 20 februari 1923, was de oudste vrijwilliger bij het Surinaamse Rode Kruis (SRK). Toen er in 1938 sprake was om een Rode Kruisvereniging in Suriname op te richten, was zij een vijftienjarige nieuwsgierige tiener die wilde weten wat toch de speciale brieven waren die ze bij de gouverneur moest bezorgen. Zo kwam ze al spelenderwijs terecht in het jongerenclubje ‘Driehoek’. Al snel werd dat serieus: de oorlog brak uit en de jongelui leerden in hun club verbanden aanleggen en zieke mensen helpen.

Dit zou de voorloper zijn van het jongerenwerk van het Rode Kruis.

Eslien Kranenburg-Vyent is niet alleen EHBO’er geweest, maar ook

bloeddonor, collectant en SRK-activist. Zij stond aan de wieg van

de zorg voor mensen met een beperking. Voor haar tomeloze

onbaatzuchtige inzet is ze tweemaal gedecoreerd, het laatst in de

Orde van de Gele Ster. Haar man, broeder Kranenburg, was ook

vrijwilliger van het SRK.

Invaliden

Kranenburg-Vyent heeft in de beginjaren veel met mensen met een

beperking gewerkt. Daarover vertelde ze ooit het volgende

“Zuster Finck vroeg mij of ik invalide mensen wilde gaan

opzoeken, want vroeger kwamen er geen invaliden buiten, men hield

die mensen binnen, uit beeld. Het was ongeveer eindjaren vijftig,

ik ben vergeten wanneer het precies was. In die tijd had je nog

helemaal geen scholen en opvang voor die mensen. Overal in de stad

heb ik gelopen om naar invaliden te zoeken.

Op sommige plaatsen hadden ze het niet zo goed. Zuster Finck

had geregeld dat zij dan elke week wat dingen konden krijgen als

kip, rijst en zo. Wij gingen overal een beetje bedelen, naar lakens

zoeken, naar dit en dat zoeken. We kregen dan pakjes en brachten

die voor ze. We begonnen om in december een brunch voor ze te

houden, in het kampement. Voor die dag kregen we auto’s van mensen.

We gingen de invaliden ophalen met twee of drie EHBO’ers in een

wagen.

Op een erf aan de Kwattaweg vond ik eens twee jongens

liggend. Hun moeder woonde op het erf. Zij moest alles voor die

jongens doen. Ik legde haar uit dat we ze wilden komen halen om een

beetje uit te gaan. Ik zei: ‘Dan komen ze bij ons, dan krijgen ze

lekkers.’ De moeder zei: ‘Maar hoe gaan ze dan, want ze hebben geen

kleren.’ ‘Ik zorg daarvoor’, zei ik. Aan zuster Finck heb ik alles

verteld. En ook gezegd dat ik vind dat ze niet goed liggen, dat hun

matras veel te plat is. Toen zijn we bij Kirpalani gaan bedelen.

Die hebben ons slaap pyjama’s gegeven en daarmee zijn die jongens

naar het kampement gekomen. Ze waren zo blij en ze hebben ook

dingen gewonnen. Het was een feest als een feest.”

EHBO-korps

Zuster Kranenburg was steevast betrokken bij het Health

Assistant Team vrijwilligers, dat vroeger bekend was als het Rode

Kruis EHBO-korps. Zo ondersteunde ze samen met de andere

vrijwilligers de Avondvierdaagse (AVD) om EHBO te verlenen aan

wandellopers die dit nodig hadden. In de voorhoede van de

wandelmars liep zij in het Rode Kruis Korps met hun EHBO-tas achter

de militairen aan die de kopgroep waren.

Zuster Kranenburg was een begrip in de samenleving als het om

voetbalwedstrijden ging. Als een voetballer met een blessure

neerviel op het veld, was zij een van de eerste vrijwilligers die

met een emmer met koud water en een spons rende naar de

geblesseerde speler om EHBO te verlenen.

Zij was ook betrokken bij de Welfare-vrijwilligersgroep van het

SRK. Deze promoot voornamelijk sociale inclusiviteit voor eenieder

binnen de samenleving. Door tussenkomst van het Surinaams

bedrijfsleven konden de Welfare-vrijwilligers leuke sport- en

gezelschapsdagen organiseren voor mensen met een beperking en

senioren van bejaardentehuizen.

Zuster Kranenburg is een inspiratie geweest voor vele

vrijwilligers van het Rode Kruis. Zij hebben veel van haar geleerd

in de afgelopen jaren, daar zij een bron van informatie was als het

ging over het humanitaire werk in Suriname. “Een icoon is ons

voorgegaan”, reageert vrijwilliger Bill Fung Loi. “Moge haar ziel

verkeren in de heerlijkheid van de Almachtige.”

Wij zijn dankbaar dat zij haar talenten heeft gebruikt binnen

onze organisatie om de kwetsbare mens te ondersteunen. En wij zijn

ook dankbaar dat haar familie haar die gelegenheid heeft geboden.

Wij wensen daarom de nabestaanden heel veel troost en sterkte toe

in deze droeve dagen!

Bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van het

Surinaamse Rode Kruis







