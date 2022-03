05/03/2022 09:53

Samuel Francis Polanen overleed op 11 februari op tachtigjarige leeftijd.

Foto: dWT Archief



IN MEMORIAM –

Sam Polanen was een toegewijde patriot van zijn land, Suriname, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan studies betreffende de Surinaamse Grondwet en electorale zaken in het Caribisch Gebied, het westelijk halfrond en ver buiten de regio. Na afronding van zijn rechtenstudie in Nederland, waar hij langer dan twintig jaar verbleef, keerde hij in 1974 terug naar zijn geboorteland.

Hij werd benoemd tot secretaris van het orgaan dat belast was

met de voorbereiding van de Grondwet, die zou moeten worden

aangenomen na de onafhankelijkheid van het land in 1975. Hij trad

weliswaar in overheidsdienst toen het land in een diep dal was en

deed zijn werk zeer gedreven. Hij werd docent Administratief en

Constitutioneel Recht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname

en secretars van een groep adviseurs voor de raad van

ministers.

Hij was als een adviseur voor de internationale gemeenschap

omtrent zaken die te maken hadden met herstel en hervatting van het

grondwettelijk bestuur na de ontwrichting van het overheidsbestel

in de jaren tachtig en negentig. Mr. Polanen heeft waarschijnlijk

het belangrijkste deel van zijn tijd in overheidsdienst gewijd aan

de ontwikkeling van de jonge republiek.

Hij was lid en later voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau

(OKB), het orgaan dat verantwoordelijk is voor het leiden van en de

toezicht op de landelijke verkiezingen. Sam werkte onvermoeibaar om

het werk van het bureau tot grotere hoogte te brengen en om de

reputatie van het bureau hoog te houden. Daarom werd hij enorm

gewaardeerd en gezien als een autoriteit op het gebied van het

kiessysteem van het land en de processen rondom de

verkiezingen.

In 1988 publiceerde hij ‘The Electoral System of the Republic of

Suriname’, een alom geaccepteerde handleiding over het onderwerp.

Zijn deskundigheid werd zeer gewaardeerd en hij werd uitgenodigd om

de verkiezingen in vele landen in het westelijk halfrond en in

Afrika, te observeren en om verkiezingspersoneel te trainen. Hij

heeft geholpen om Zuid-Afrikaans verkiezingspersoneel te trainen

voor de eerste algemene verkiezingen van 1994.

Ik heb Sam leren kennen toen ik van 2001 tot en met 2004 het

hoofd was van het bureau van het algemeen secretariaat van de

Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in Suriname. Hij was een

bijzondere ondersteuner van de OAS en een regelmatige bezoeker van

het kantoor. Zijn uitgebreide kennis en bereidwilligheid om te

ondersteunen en te faciliteren hebben geholpen om het optreden van

het land in regionaal verband te vormen en te sturen.

Hij was lid van een groep toegewijde Surinamers, die ik ‘Friends

of the OAS’ (‘Vrienden van de OAS’) noemde. Persoonlijk was ik een

vriend van de familie Polanen, die met mij optrok gedurende mijn

ambtsperiode in Suriname. Sam en zijn familie hebben me geholpen om

mij in Suriname thuis te voelen.

Ik betuig mijn welgemeende condoleances aan zijn familie,

vrienden en collega’s; dat zijn ziel deelgenoot mag zijn van de

eeuwige vrede.

Ambassador Kingsley C.A. Layne, C.M.G.

(Vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald door

Muriel Held)







