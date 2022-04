IN MEMORIAM: Esseline Louise Gummels (109)

13/04/2022 09:56

Esseline – ‘Esje’ – Louise Gummels.

PARAMARIBO –

Ze overleefde twee pandemieen en twee wereldoorlogen en was gezegend met gezond verstand, een uitstekend geheugen en een goed gevoel voor humor. Het fenomeen Esseline Louise Gummels is vrijdagochtend heengegaan. Op enkele dagen na was zij 109 en een half jaar oud. Met Duitse, Schotse, Hollandse, Schotse, Joodse en Afro-Surinaamse voorouders was zij een volbloed Surinaamse.

Esje woont als kind op de plantage Hazard/Waterloo in Nickerie.

Als zesjarige verhuist ze naar Paramaribo om er naar school te

gaan. Ook haar zusje Marietje gaat in de kost bij de dames Lobato.

Broertje Hugo blijft in Nickerie. Na enkele maanden heeft

nene Sophie Basfield een droevig bericht: Esjes moeder is

overleden aan Spaanse griep, vlak na de geboorte van haar jongste

zoon Seppen. Esje weet nog dat de kinderen naar school gingen met

zakjes mottenballen om hun nek, om niet besmet te raken.

Met haar zusje Marie groeit Esje op in Paramaribo, eerst bij de

gezusters Lobato en later bij tante Kate Rogalli, een zus van haar

vader. In de vakanties gaan ze meestal naar Nickerie, het district

waaraan ze goede herinneringen heeft. “Ieder jaar brachten we de

grote vakantie bij papa door op de plantage”, zegt ze enkele jaren

terug in een interview met Parbode.

Mee op de muilezel

“Ik zie zijn gezicht nog voor me wanneer hij ons stond op te

wachten bij de steiger wanneer we aankwamen met de boot. We

sjouwden de hele dag rond op de plantages en soms mochten we met

hem mee op de muilezel om zijn ronde over de plantages te maken.

Het was altijd zo fijn om weer bij hem te zijn.” Haar vader is

intussen hertrouwd en er worden uit dit huwelijk nog drie kinderen

geboren: Ann, Etna en Eric.

Na de middelbare school, die ze door ziekte niet voltooide, gaat

Es aan het werk op de administratie van het Militair Hospitaal (nu

‘s Lands Hospitaal). Ze werkt er tot haar huwelijk met de

onderwijzer Martin van der Jagt in 1934. Ze krijgen drie zonen:

Jan, Frans en Pim. In 1941 verhuist Martin van der Jagt naar Aruba,

om aan de slag te gaan bij de raffinaderij van de Lago. In Suriname

is er geen werk in het onderwijs vanwege de sterke bezuinigingen in

de crisisjaren. In 1943 reist Es haar man achterna met hun drie

kinderen.

Het gezin keert in 1950 terug naar Suriname waar Martin als

onderwijzer in Moengo gaat werken. Ze krijgen er hun jongste zoon,

Peter. Na haar scheiding keert Es in 1955 terug in Paramaribo, waar

ze een paar jaar later werk vindt bij boekhandel

Varekamp.

“Ik werkte heel graag in de boekwinkel: ik houd veel van lezen

en ben verzot op talen”, zegt ze in het interview

met Parbode. “Ik hield me bezig met het assortiment

en gaf mensen desgevraagd advies over de boeken.” Ze blijft er

werken tot aan haar pensioen in 1977. In de twintig jaar dat ze er

werkt, leert ze veel mensen kennen. Tot nu toe herinneren mensen

zich haar van Varekamp en Vaco.

Geliefde vraagbaak

Na haar pensionering wordt Esje steeds meer een geliefde

vraagbaak voor journalisten, schrijvers en andere mensen die op

zoek zijn naar historische informatie. Zo wordt ze regelmatig

geraadpleegd door de Oral History-vereniging. Haar geheugen laat

haar zelden in de steek en ze maakt veel mensen blij met haar

kennis van familieverbanden, namen, Paramaribo, Nickerie en

plantages. Op haar honderdste, in 2012, organiseert de familie een

spetterend eeuwfeest waarvan zij en haar vele gasten met volle

teugen genieten.

Dat haar herinneringen haarscherp zijn, blijkt nog jaren daarna

bij een doublecheck in (online) krantenarchieven. Wanneer ze op

zoek is naar gegevens voor haar prive-archiefje, maakt ze gretig

gebruik van de mogelijkheden van digitalisering. “Kan je dat even

googelen?” vraagt ze regelmatig aan bezoekers en ze is enthousiast

over informatie en knipsels uit kranten, registers en andere

digitaal ontsloten bronnen.

Terwijl haar hersenen nog op volle toeren draaien, begint haar

lichaam dienst te weigeren. Ook chikungunya eist zijn tol en

wanneer lopen niet meer lukt, is Esje aan bed gekluisterd. In de

jaren die volgen, krijgt ze veel bezoek en telefoontjes van familie

en vrienden, leest ze de krant en geniet ze van gezelschap, van

lekker eten en van haar herinneringen. “Als die goed zijn, geniet

je steeds opnieuw!”, zegt ze.

Ze leert nog lange tijd nieuwe mensen kennen, onder wie tot haar

grote vreugde de zoon van haar nene Sophie, en ontvangt in

februari zelfs president Chan Santokhi aan haar bed. Esje Gummels

heeft altijd kunnen rekenen op steun van familie, vrienden en buren

en keek terug op een lang en welbesteed leven. Zij wordt met liefde

en dankbaarheid herinnerd door velen in en buiten Suriname.

Esje Gummels wordt donderdag in besloten kring gecremeerd in

het Pandit Jagdew Paragh Crematorium aan de dr. Sophie

Redmondstraat. Daaraan voorafgaand vindt in de Grote Aula de

uitvaardienst plaats met gelegenheid tot afscheid nemen.







