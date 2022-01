In 2021 minder grasbranden maar meer beknellingen

03/01/2022 17:02

PARAMARIBO – Het afgelopen jaar had het Korps Brandweer Suriname (KBS) het minder druk met uitrukken voor gras- en vuilbranden. “Verkeersongevallen met beknellingen en dergelijke zijn wel wat aan de hoge kant geweest”, laat woordvoerder Olton Pinas door de Communicatie Dienst Suriname optekenen.

Het nieuwe jaar ging van start met twee grote woningbranden, in de Flamingostraat en de Mariestraat, waarbij vier doden zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk of deze branden door vuurwerk zijn veroorzaakt. De voorlichtingscampagne van het KBS in het afgelopen jaar heeft deels effect gehad op het gedrag van de gemeenschap. Ondanks deze voorlichting en de minder ge?mporteerde containers met vuurwerk, liepen zes personen letsel op door vuurwerk.

Op maandag ging het werk van de KBS van start met het verwijderen van een slang uit een woning, het blussen van een vuilbrand te Flora en een aanrijding met een beknelling. Volgens brandmeester Pinas “haast een normaal begin van de dag”.

