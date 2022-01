Import broedeieren uit Nederland vindt voortgang

14/01/2022 13:10 – Gerold Rozenblad

PARAMARIBO – Importen van broedeieren uit Nederland blijken ondanks de uitbraak van vogelgriep in Europa wel voortgang te hebben. Vernomen wordt dat op het hoogste niveau is besloten deze importen te continueren ter voorkoming van een kipschaarste in Suriname.

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft in overleg met het hoofd van de veterinaire dienst besloten om onder de strengste voorwaarden van de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid (OIE) toch nog te laten importeren. Wereldwijd treedt steeds meer tekort op aan kip en kipproducten door de vogelgriep. In Suriname is het vooral de Doksenclub die broedeieren uit Nederland importeert. Echter bij het wegvallen van deze importen zou tegen tekorten en prijsstijgingen worden aangekeken. Iets dat vooral de beleidsmakers niet willen.

Recent was in de media aangegeven dat de importen uit Nederland zouden worden stopgezet. Verschillende kwekers maakten zich ondertussen zorgen over hun productie, welke gevaar zou lopen. Vernomen wordt dat terwijl de importen worden toegestaan, de situatie in Nederland wordt gevolgd. Ondertussen wordt naar verluidt gewerkt aan protocollen, waardoor importeurs weten waar zij zich aan moeten houden wanneer ge?mporteerd wordt uit landen waar de ziekte is uitgebroken.

In het verleden zijn importen geweest uit zowel Europa als de VS, terwijl in die gebieden uitbraken waren. Met de protocollen wordt eenduidigheid beoogd onder de importeurs, waarbij het niet uitmaakt uit welk gebied zij importeren, zolang zij zich aan de protocollen houden.

