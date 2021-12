The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

De Executive Board van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft woensdag eindelijk een besluit genomen over de toekenning van een lening (Extended Fund Facility) van 688 miljoen US dollar aan Suriname. Dat is vooral een fijn kerstcadeautje voor de regering-Santokhi, die, na de bevolking ruim een jaar lang aan het lijntje te hebben gehouden, eindelijk eens wat ‘positiefs’ had te melden. Echter, de lening zal het volk geen of nauwelijks verlichting brengen. Die is nog heel ver weg.