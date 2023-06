IMF satisfecho cu esfuersonan cu ta encaminando pa transicion economico di Aruba

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Recientemente un delegacion di International Monetary Fund tabata di bishita na Aruba y a reuni cu diferente minister, incluso cu minister di asuntonan economico, comunicacion y desaroyo sostenibel, Sr. Geoffrey Wever.

Den nan raport Aruba: Staff Concluding Statement of the

2023 Article IV Mission, IMF ta enfoca riba topiconan fiscal y economico. Entre otro a tuma nota positivo di e crecemento economico remarcabel di Aruba despues di pandemia, danki no solamente na mas cantidad di turista pero tambe e cantidad cu nan ta gasta riba nan vakantie. “Economic activity rebounded strongly as the pandemic effects waned”, segun e raport.

Tambe a duna indicacion riba reformanan structural cu ainda falta y ta necesario pa sigui stimula crecemento, cual entre otro ta enfoca riba e facilidad di haci negoshi (“ease of doing business”). Den punto number 12, IMF ta nota “Comprehensive structural reforms are needed to boost potential growth”. Esaki ta indica cu ainda falta mas reforma pa minimalisa obstaculo y reduci “red tape” cu por stroba comercio. Tambe mester sigui promove entrepreneurship y añadi na balor agrega di turismo, esfuersonan cu ya caba ministerio di asuntonan economico ta encaminando.

IMF ta conclui si cu “the recently introduced Business Policy Guidelines and the efforts to enhance [the] transition to the digital economy are steps in the right direction”. Esaki segun minister Geoffrey Wever ta ser ricibi como un nota positivo y un afirmacion cu e trabou y esfuersonan haci ta pasonan den e bon direccion. Na Oktober 2022 minister Geoffrey Wever a introduci e maneho pa permiso di negoshi, e asina yama Vestigingsbeleid, completamente modernisa, simplifica y digitalisa, caminda a reduci e tempo di espera pa un permiso.

E cambionan principal den e Vestigingsbeleid 2022 ta: reduccion di “red-tape”, digitalisacion completo di e proceso di pidi y ricibi permiso di negoshi, ampliacion di categoria di persona cu no mester pidi un permiso mas, stimula inversion den centro di Oranjestad y San Nicolas, stimula diversificacion di Aruba su economia atraves di e “six promising sectors”, duna companianan chikito posibilidad pa establece den nan cas (zona residencial) y introduci pa prome biaha principionan di sostenibilidad den e maneho.