Imagoschade Suriname groter dan verondersteld

De imagoschade die Suriname vanwege het financieel beleid van de regering-Bouterse internationaal heeft geleden en nog steeds lijdt is groter dan verondersteld. Hierdoor zijn deuren naar potentiƫle internationale financieringsbronnen nog gesloten en moet de regering via harde onderhandelingen proberen de schade ongedaan te maken. Dat kwam vrijdag naar voren tijdens het betoog van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) tijdens de interpellatievergadering van het parlement over de New Surfin-kwestie. Parlementariƫrs stelden een scala aan vragen aan de richting over deze zaak. NDP-fractieleider Rabin Parmessar alleen al stelde mondeling en schriftelijk meer dan 63 vragen.