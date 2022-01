Illegale visverkopers Centrale Markt krijgen ‘legale’ plek

26/01/2022 07:58 – Gilliamo Orban

Foto: Marinio Balsemhof

PARAMARIBO – “We hebben de politie verzocht om onze waar te behouden, omdat we onze leveranciers nog moeten betalen. We wilden enkele dozen met vis weg doen, maar dat viel niet in goede aarde bij de politie die vervolgens overging tot hardhandige aanpak. Een visverkoper werd geduwd, terwijl een politieman een wapen voor me trok.” Ryan is ??n van de illegale visverkopers die zaterdag door de politie is verdreven van de plek v??r de Centrale Markt. Hun voorraad vis werd daarbij in beslag genomen.

Ryan zegt tegen de Ware Tijd dat wat zaterdag is gebeurd zich niet mag herhalen. Daarom hebben de visverkopers maandag met marktmeester Dhanai Gautam gesproken. Hij was zaterdag met de politiemannen meegegaan en heeft meegemaakt hoe de visverkopers zijn aangepakt. “Hij heeft beloofd dat we een stand kunnen krijgen langs de ‘ringweg’ van de markt. Dat is veel beter voor ons, omdat er veel mensen daar langslopen.”

Echter, wanneer de krant Gautam benadert, ontkent hij die belofte te hebben gedaan. “Ik heb ze aangehoord. Verkoop langs de ringweg van de markt wordt bekeken, maar een andere mogelijkheid is ook een plek in de vishal aan te bieden.” De marktmeester zegt rekening te moeten houden met voorschriften van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De locatie moet gekeurd worden, de vis moet op ijs vers worden gehouden en in een bak worden aangeboden voor verkoop. “We hebben dan een mooie, hygi?nische en veilige markt die als voorbeeld zal dienen voor andere markten”, droomt Gautam.

Lees het volledig artikel in de woensdageditie van de Ware Tijd

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina