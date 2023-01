Iléana Pansiot-Villon, réalisatrice et sourde

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Kristelle APATOUT

k.*******@ag******.fr

Iléana Pansiot-Villon, sourde et réalisatrice. • DR

Mercredi 18 janvier, lors du Festival Ciné vision sud film festival à Lamentin, le magnifique court-métrage Une citoyenneté signée Bébian d’Iléana Pansiot-Villon a été diffusé. Iléana Pansiot-Villon, 23 ans, est née aux Abymes. Sourde de naissance, elle a écrit, réalisé et monté ce film qui a été projeté au Festival Clin d’œil de Reims et à celui de de Toulouse (Sign’Ô). Il avait aussi été sélectionné pour le Cinestar international film festival du mois d’octobre.

Iléana Pansiot-Villon est animée d’une volonté à

toute épreuve qui lui a permis de partir à la recherche des

ressources nécessaires à l’atteinte de ses objectifs. Cette volonté

semble lui avoir été transmise dès son plus jeune âge. Elle raconte

: « Mes parents, déterminés et militants, n’étaient pas satisfaits

des obstacles rencontrés tout au long de mon parcours. Ils ont donc

décidé de s’installer à Montpellier, auprès d’une communauté sourde

». Là-bas, c’est au sein de classes bilingues LSF (langue des

signes française ), qu’elle obtiendra son bac avec mention. Iléana

ne s’arrêtera pas là. Elle intègrera l’université grâce au service

d’accompagnement des étudiants en situation de handicap (SAESH) qui

permet le financement d’interprètes et de preneurs de notes et

validera une licence professionnelle parcours cinématographique

spécialité “concepteur audiovisuel et nouveaux médias” à

l’université Paul Valery III encore, avec mention. Elle est aussi

certifiée en langue anglaise écrite et de la langue des signes

américaine de l’université Gallaudet à Washington.

La surdité, une…