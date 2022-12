Ilan Goldfajn prend les r?nes de la BID

The content originally appeared on: News Americas Now

?lu pr?sident de la Banque interam?ricaine de d?veloppement le 29 novembre dernier, Ilan Goldfajn a pris ses fonctions le lundi 19 d?cembre 2022. Il sera ? la t?te de cette institution durant les cinq prochaines ann?es. La biographie du nouveau pr?sident a ?t? publi?e par la BID.

Selon le document, M. Goldfajn a ?t? directeur du d?partement pour l’h?misph?re occidental au Fonds mon?taire international (FMI) entre septembre 2021 et novembre 2022, o? il a aaccompagn? des pays dans la mise en oeuvre de programmes soutenus par le FMI afin de faire face ? un ?ventail de d?fis sans pr?c?dent. “Il a ?galement contribu? ? fa?onner le dialogue politique de la r?gion sur le changement climatique, ce qui a men? au premier M?canisme du FMI pour la r?silience et la durabilit?”, peut-on lire dans la note du FMI.

Avant de d?poser ses valises ? la BID, M. Goldfajn a ?t? gouverneur de la Banque centrale du Br?sil (BCB) de mai 2016 ? f?vrier 2019. “Pendant son travail ? la BCB, il a supervis? la mise en oeuvre d’importants changements r?glementaires qui ont ouvert la porte ? de nouveaux acteurs dans le secteur des services financiers. Il a aussi stimul? l’innovation, la num?risation, et favoris? la croissance des entreprises fintech, qui ont renforc? le secteur financier br?silien. Sous la direction de M. Goldfajn, la BCB a ?galement commenc? ? d?velopper la plateforme de paiement instantan? Pix, d?sormais tr?s populaire et utilis?e des millions de fois par jour. Il a par ailleurs ?t? ?lu en 2017 banquier central de l’ann?e par le magazine The Banker. L’ann?e suivante, le magazine Global Finance l’a nomm? le meilleur banquier central”, ?crit la BID au sujet de son nouveau pr?sident.

M. Goldfajn a ?galement une carri?re de professeur d’universit?. ” Il a enseign? l’?conomie dans plusieurs universit?s au Br?sil et aux ?tats-Unis. Il a ?t? r?dacteur en chef de plusieurs revues et a publi? de nombreux articles et livres. Il poss?de un doctorat en ?conomie du Massachusetts Institute of Technology (MIT), un master en ?conomie de la Pontif?ca Universidade Cat?lica et une licence en ?conomie de l’Universidade Federal (les deux universit?s sont ? Rio de Janeiro, au Br?sil). Il parle couramment l’anglais, le portugais, l’espagnol et ll’h?breu.”

Jean Daniel S?nat.