‘Ik zou er niet meer zijn zonder hulp van pranic healer’

25/04/2022 07:58

Sharon Singh





PARAMARIBO –

“Mijn zus aarzelde geen moment toen het resultaat binnenkwam dat ik Covid had en belde meteen de huisarts die ons doorverwees naar het BOG. Vervolgens werd de ambulance gebeld. Het waren de drie langste uren van mijn leven. Ik snakte naar zuurstof maar kreeg niet genoeg binnen. Je moet je voorstellen hoe paniekerig je wordt als je niet kan ademen. Ik kreeg het gevoel dat het de laatste tellen waren van mijn leven voordat ik de laatste adem uitblies, ik was niet meer bij.” De 39-jarige Roline zegt dat ze ternauwernood aan de dood is ontsnapt. “Ik was mezelf niet meer.

De vrouw had eerst niet door wat er met haar aan de hand was. Ze

rook en proefde normaal, alleen voelde ze zich slapjes wat haar

verbaasde, omdat ze dagelijks haar portie vitamine C nam. Ineens

kwam het hoesten op en dat werd alsmaar erger en ze besloot zich te

laten testen op Covid. Het was de tijd dat er geen sneltest en de

uitslag pas na twee dagen bekend was.

Intussen ging ze zich steeds meer ziek voelen, kreeg koorts,

braakte en uiteindelijk belandde ze in het ziekenhuis. Het

personeel van de ambulance zette haar thuis direct aan de beademing

en dat maakte dat ze zich snel beter voelde. In het ziekenhuis

mocht ze, door haar hoge bloeddruk, geen medicijnen.

Door haar situatie moest Roline energetisch genezen worden

voordat ze verlichting kon voelen. Bij pranic healing gelooft men

in het reinigen van het binnenste en dat zal dan invloed hebben op

het fysieke lichaam. De pranic healer heeft haar op afstand

geholpen om tot rust te komen, onder andere door

ademhalingsoefeningen. “De negatieve energie, die als gevolg van

het virus in de longen is gegaan, moet volgens deze leer uit het

lichaam. Er zijn methodes waarbij de voet plat op de grond moet

zijn tijdens het genezingsproces, zodat de negatieve energieen het

lichaam verlaten.”

Dezelfde methode van op afstand iemand genezen door pranic

healing heeft haar ‘gered’ toen ze thuis op de vloer lag, wachtend

op de ambulance. “De pranic healer, die door mijn zus was benaderd

gaf haar instructies die ze aan mij doorgaf omdat ik nauwelijks kon

praten en bewegen. Het zijn die instructies die mij als het ware

hebben teruggebracht.”

Energetische therapie is een vorm van behandeling waarbij

gebruik wordt gemaakt van universele- en lichaamsenergie. Het

opsporen en wegnemen van blokkades, en het stimuleren van het

zelfhelend vermogen is hoe energetische therapie werkt. Roline

benadrukt dat ook in het ziekenhuis de energetische genezers door

zijn gegaan met hun therapie.

