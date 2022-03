‘Ik zie de mens niet als slachtoffer’

16/03/2022 00:00

-

Euritha Tjan A Way

Erna Aviankoi wil in de gemeenteraad van Utrecht.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

“Ik hoop dat ik erdoor kom, het is best mogelijk. Ik heb maar negenhonderd stemmen nodig.” Aan het woord is Erna Aviankoi. Vandaag zal bekend worden of zij een zetel heeft weten te bemachtigen binnen de gemeenteraad van de Nederlandse stad Utrecht. Aviankoi doet mee aan de verkiezingen, waarbij landelijk de stedelijke of gemeentelijke besturen worden gekozen.

Zij is de enige vrouw met Surinaamse roots en van marronafkomst

die meedoet in Utrecht met zo’n 360.000 inwoners. De gemeenteraad

wordt gevormd door volksvertegenwoordigers op stedelijk niveau. Dit

orgaan controleert het dagelijks bestuur van de gemeente, gevormd

door de burgemeester en wethouders.

De 46-jarige Aviankoi, die PhD-kandidaat is aan de Universiteit

van Twente, heeft lange tijd in Suriname gewoond, maar nooit

belangstelling gehad om actief mee te doen in de Surinaamse

politiek. “De kleinschaligheid van het land maakt dat politiek meer

tegen elkaar wordt bedreven en vooral het politieke waarden- en

normenstelsel is troebel”, stelt zij. De politiek in Nederland

heeft haar lange tijd juist wel aangesproken. “Het gaat om de

issues die mensen raken en minder op de man spelen. Ik wilde eerder

al meedoen met de gemeenteraadverkiezingen, maar ik was niet in

Nederland. Dit is een weloverwogen stap.”

Opmerkelijke keuze

Veel mensen kijken er wel van op dat Aviankoi heeft gekozen voor

de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), zeker na de

zogenoemde ‘toeslagenaffaire’ die kabinet-Rutte lll de das omdeed.

Bij het controleren van de aanvragen voor kinderopvangtoeslag op

juistheid en fraude, maakte de Belastingdienst gebruik van een

risicomodel, waarbij het niet hebben van de Nederlandse

nationaliteit als een ‘risicofactor’.

Hierdoor werden onevenredig veel gezinnen met een

migrantenachtergrond de dupe en werden zij onterecht als fraudeurs

gestraft. Het had veel weg van etnisch profileren. “De VVD wordt

gezien als de partij die discriminatie en racisme in stand houdt.

Dit is niet juist. Artikel 1 van de grondwet in Nederland is

duidelijk hierover.”

Toch zijn racisme en discriminatie diepgeworteld in de

Nederlandse samenleving, weet Aviankoi. “Maar het overstijgt alle

partijen. Wie ook aan het bewind was, de toeslagenaffaire zou

hebben plaatsgevonden. Het is nog altijd pijnlijk wat duizenden

gezinnen hebben meegemaakt. Te triest voor woorden. Het

kabinet-Rutte III is ook hierdoor gevallen. Dat is

verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid dragen.”

Aviankoi geeft wel toe dat het kabinet veel beter met deze zaak

had moeten omgaan. “Absoluut! Zou de premier zich hiertegen

krachtiger moeten uitspreken, absoluut. Maar wij leren uit zaken

die misgaan. Regeren is veel moeilijker wanneer je het moet doen

dan wanneer je aan de kantlijn staat en alleen kritiek levert. Dit

betekent dat wij institutionele racisme beter en sneller moeten

signaleren en aanpakken. Een geval als de toeslagenaffaire mag zich

nooit meer voordoen en sowieso niet op zo’n schaal.”

Mensbeeld

Aviankoi heeft ook voor de VVD gekozen omdat ze gelooft in de

kernwaarden van de partij. “Ik geloof en ik sta volledig achter ons

mensbeeld dat ieder individu in zijn volle potentie of kracht staat

en kan staan. Dit betekent dat de taak van de overheid meer een is

van faciliteren en niet voorzienend in de zin van: ‘wij doen het

voor je’. Geef de mens de verantwoordelijkheid over het eigen leven

en geef steun waar nodig. Ik zie de mens niet als slachtoffer.”

Lees het volledig artikel in de woensdageditie van

de Ware Tijd







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina