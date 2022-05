04/05/2022 07:57

Angela de Bye als referee op de mat tijdens de Panam en Oceanie Games als referee.

Ze beseft dat ze de tijd niet als bondgenoot heeft, maar zelfs dat houdt Angela Monique de Bye niet van haar missie. “Mijn doel is nu om op de Olympische Spelen te arbitreren. Dat is waar ik nu naar streef.” Maar de window of opportunity is niet heel groot en de Spelen van Parijs in 2024 zijn haar enige en laatste kans. “De grensleeftijd is vijftig jaar, dus ik heb maar een laatste kans om daar te komen”, beaamt de 48-jarige De Bye.

Angela de Bye werd in april ‘international referee’ van

de Internationale Judofederatie (IJF) , de

eerste in Suriname. “Dat zegt toch wel wat”, geeft ze toe. Vier

jaar geleden verwierf ze de continentale graad. De opstap naar

international referee maakte ze in Lima, Peru tijdens de Panam en

Oceanie Games. “Ik krijg er kippenvel van en ben ontzettend trots”,

laat ze zich bescheiden ontvallen. Maar eerste zijn betekent voor

haar niet het einde, vandaar haar ‘missie Parijs 2024’.

Ze vertelt dat zij het traject naar de Paris Games niet zelf kan

uitstippelen, maar denkt dat ze zich met goede prestaties tijdens

internationale toernooien wel in de kijkers kan spelen bij de IJF.

Momenteel zijn er veertig referees die kans maken, uiteindelijk

zullen slechts vijftien daadwerkelijk op de mat te staan in de

Franse hoofdstad.

De Bye is nuchter over haar kansen, maar maakt ook direct

duidelijk dat ook al zou ze de punten niet halen om op de

Olympische Spelen wedstrijden te leiden dan nog vindt ze het een

prestatie dat ze in de race is. “Ik zal genieten van het proces.

Het is niet alleen waar je naartoe wil gaan … ook het proces is

belangrijk. Het enige wat mij ontbreekt is de ervaring als

Olympische referee, voor de rest heb ik alles al bereikt. Als ik

het niet haal, zal ik me dus erin berusten.”

De Bye heeft diverse (financiele) offers moeten brengen om te

komen waar ze nu staat. De reis naar Lima bijvoorbeeld, waar ze de

historische verdienste neerzette, heeft ze zelf moeten bekostigen.

Ze vertoefde tien dagen in de Peruviaanse hoofdstad. Haar examen

begon met een tweedaags seminar, op dag drie had ze een interview

en theoretisch examen, waarna ze praktisch werd geexamineerd. Zij

en andere kandidaten moesten meer dan 25 partijen op het toernooi

leiden. “Ik mocht in het finaleblok arbitreren”, vertelt ze trots.

“Dat wil zeggen dat ik tot de top behoor van het

arbiterskorps.”

De Bye ontkent niet dat ze heel erg nerveus was. Tijdens haar

eerste beurt maakte zij zelf een kleine fout, maar wist die

gaandeweg te corrigeren. “Je moet je bedenken dat het geen gewone

wedstrijd was die ik moest leiden. Het was voor referee op het

hoogste niveau. En je wordt dan beoordeeld door de top van de

wereld. Er zat best druk op het mentale gedeelte. Maar ik heb

daarna complimenten gehad van de IJF en mij werd gevraagd waar ik

al die tijd was.”

Maar zonder haar derde dan kon ze niet opteren als international

referee, legt De Bye uit. Die graad kreeg ze ook vorige maand. Op 8

april maakte de Surinaamse Judofederatie bekend dat ze is

gepromoveerd naar de derde dan (‘sandan’) vanwege verdiensten als

referee, trainer, coach of official. Ook Johan Nekrui en Giovanni

Brunst kregen de derde dan, terwijl Rayen Conrad, Yigal Kopinsky,

Samantha Marica en Jefferey Redjodikromo werden gepromoveerd naar

de tweede dan (‘nidan’).

Een trotse Angela de Bye met haar oorkonde en das nadat ze werd

gepromoveerd tot IJF international referee.

