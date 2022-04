‘Ik wist niet wat de ziekte kanker was’

08/04/2022 10:04

De kinderen vab Kinderhuis Saron worden voorgelezen uit het boekje ‘De T van Takru Siki, de K van Kanker’ door schrijfster Astrid van Eer.

PARAMARIBO –

Het is muisstil in Kinderhuis Saron. De kinderen worden voorgelezen uit het boekje ‘De T van Takru Siki, de K van Kanker’ op deze bijzondere dag van Wereldgezondheidsdag. Astrid van Eer, schrijfster en oprichtster van de Stichting Kanker Diagnostiek en Preventie in Suriname (KDPS) organiseerde donderdag samen met het Kindereducatiecentrum van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname een voorlees en interactiebe informatiemiddag om dit onderwerp bespreekbaar te maken onder de jeugdigen.

“Want het is belangrijk om over kanker te durven praten met

leeftijdgenoten en met ouderen en dit onderwerp uit de taboesfeer

te halen”, zegt van Eer. “We willen de kinderen (vanaf zevende

leerjaar) informatie geven over de ziekte, hen leren hoe en waarom

je al op jonge leeftijd gezond moet leren leven. Want hHoe meer je

weet over kanker, hoe minder bang je hoeft te zijn om naar de

dokter te gaan, hoe sneller je kan genezen.”

Ook worden de kinderen verteld welke behandelingen er zoal

bestaan. De Saronkinderen luisteren aandachtig tijdens de

informatiesessie over kanker. Van Eer legt ze haarfijn uit hoe de

ziekte ontstaat en wat je er zoal aan kunt doen. Gezond leven is

daarbij heel belangrijk. Want onder andere teveel zout, suiker,

stress en te weinig slaap zijn factoren die de ziekte kunnen

ontwikkelen. Dus begin jong met een gezonde leefstijl. Praat erover

met leeftijdsgenoten en met volwassenen. En treuzel niet om naar de

dokter te gaan bij klachten.

De informatiesessie die voor de kinderen van het Kinderhuis

Saron werd gehouden stond in het teken van gezondheidseducatie op

deze Wereldgezondheidsdag. Niet alleen lezen leert je veel, maar

ook het zelf bezig zijn met educatie en vorming geeft je meer

inzichten over de ziekte, stelt Agnes Ridfeld, secretaris van de

Stichting Kinderboekenfestival Suriname.

Gaffy heeft een nuttige middag achter de rug. “Ik wist eerst

niet wat de ziekte kanker was. Maar nu wel. Het leerde me vooral

dat ik gezond moet leven en veel moet sporten.” Het boekje ‘De T

van Takru Siki, de K van Kanker is te koop bij de Stichting KDPS

en online.

De opbrengst komt ten goede bij de bestrijding van kanker in

Suriname en het Caribisch gebied door onder andere vroegtijdige

voorlichting, preventie en het doorbreken van het taboe.







