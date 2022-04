‘Ik neem nooit genoegen met minder’

20/04/2022 21:00

Korpschef Ruben Kensen werd eerder deze maand in zijn geboortedorp Abenaston in de watten gelegd.

PARAMARIBO –

“Seedorf: Benoeming Kensen als korpschef nietig” was een veelzeggende kop in de media. Ook vanuit andere hoeken kwam er commentaar op de aanstelling van Ruben Kensen tot waarnemend korpschef die niet volgens de juiste procedure zou zijn verlopen. Daar stoort de in allerijl bevorderde politiecommissaris zich niet aan. “Kritiek mag er zijn, want die houdt je alleen maar scherp”, klinkt hij nuchter in gesprek met de Ware Tijd in zijn geboortedorp Abenaston.

Op 5 februari maakt de Communicatiedienst Suriname (CDS) bekend

dat de regering een interim-managementteam heeft aangesteld bij het

Korps Politie Suriname. Twee dagen daarvoor was door de

regeringsraad besloten tot formalisatie over te gaan. “Dit team

bestaat uit een viertal politiefunctionarissen, die allen zullen

functioneren als commissarissen van politie. Ruben Kensen is

aangesteld als waarnemend korpschef”, staat er in het

persbericht.

Dat er sprake is van een politieke benoeming, “zoals enkele

mensen dat vinden”, wijst Kensen categorisch van de hand. “De

functie dank ik aan het feit dat ik tot het uiterste ga en nooit

genoegen neem met minder”, is zijn stellige overtuiging. “Ik wil

altijd uitblinken en daarom blok ik hard.” Om er vervolgens

veelbetekenend aan toe te voegen: “De juiste personen komen op de

juiste posities, omdat het korps er alleen is voor

professionals.”

Voordat hij waarnemend korpschef werd, heeft Kensen jaren

gediend als gewestelijke politiecommandant. Hij ging niet over een

nacht ijs toen hij werd benaderd om de hoogste politiebaas te

worden. “Ik heb bedenktijd gevraagd en advies ingewonnen bij enkele

hoge oud- politiefunctionarissen”, vertelt hij. Na zijn jawoord

volgde zijn bevordering tot commissaris van politie, zodat hij de

hoogste functie kon bekleden. Hij is de eerste uit het binnenland

met zo’n hoge positie binnen het KPS.

Reorganisatie

Het interim-managementteam onder zijn leiding heeft als taak het

politieapparaat te reorganiseren en de transformatie in te zetten

“met als uiteindelijk doel de juiste personen op de verschillende

afdelingen van het korps te plaatsen op basis van beoordelingen,

professionaliteit en bagage aan ervaring”, schreef de CDS.

Kensen zegt dat zijn team zich wil inzetten om – in het belang

van de medewerkers – een goede werkrelatie met de Surinaamse

Politiebond te hebben. “Dat is een noodzaak”, beseft hij. De

commissaris twijfelt er niet aan dat dat zal lukken.

Kensen weet dat met het in het leven roepen van het

managementteam collega’s zijn thuisgezet – ter beschikking van de

minister – maar toch maandelijks hun salaris ontvangen. Hij is

ervan overtuigd dat er werk is voor eenieder. “En zij zullen worden

ingezet, waar ze aangeven te willen werken.”

Veiligheidsgevoel

Kensen belooft dat de opleidingen intern en extern weer zullen

worden opgepakt en de relatie met de buitenlandse

veiligheidsdiensten hersteld. “KPS moet adequaat antwoord kunnen

geven op de oprukkende, grensoverschrijdende criminaliteit”,

benadrukt hij. “Het kan altijd beter.”

Een stap daartoe met als oogpunt burgers het veiligheidsgevoel

terug te geven is het systeem van buurtmanagers weer te activeren.

“Politie en burgerij zullen samen de criminaliteit moeten

aanpakken. De politie moet zichtbaarder zijn, de surveillances

zullen worden opgevoerd, het verkeer zal worden geordend en de

voorlichting om criminaliteit tegen te gaan zal landelijk worden

aangepakt.”

Sinds zijn aantreden heeft de waarnemend korpschef met minister

Kenneth Amoksi van Justitie en Politie veldbezoeken afgelegd in

Saramacca, Coronie en Nickerie. Volgens hem zijn de problemen in

alle gewesten identiek: politiestations dienen te worden

gerenoveerd en er is een tekort aan rollend materieel,

dienstwoningen en personeel.

