‘Ik kan ‘s avonds moeilijk slapen’

PARAMARIBO – Onvoorstelbaar, immens verdriet en pijn. Zo omschrijven familie, vrienden en collega’s hun emoties nadat bekend werd dat ‘Dally’, zoals Urwien Dalfour liefkozend werd genoemd, was omgekomen. “Ik kan het nog steeds niet geloven dat mijn vader er niet meer is. Het is moeilijk voor mij om ‘s avonds te kunnen slapen”, vertelt zoon Patrick nog steeds aangeslagen.

Het is donderdag 9 december 2021. Urwien Dalfour harkt eerst zijn erf aan en maakt zich daarna klaar om te vertrekken naar de stad. Hij sluit het huis af en springt op zijn scooter. Als hij ‘s avonds terugkomt, zijn arbeiders van Kuldipsingh Infra bezig het rijwielpad van de Martin Luther Kingweg te asfalteren.

In een slecht verlicht gedeelte dicht bij de Dageraadweg staat op het fietspad een freesmachine die wordt gebruikt voor het asfalteren. De 62-jarige Dalfour ziet de machine te laat, probeert krachtig af te remmen, maar knalt er toch tegen aan. Als de politie half tien ‘s avonds de melding krijgt en op de plaats aankomt, merkt ze dat het voorwiel van de scooter vastzit in de freesmachine en Dalfour geen tekenen van leven meer vertoont.

Onder anderen familie en vrienden vragen zich af of de aannemer die de freesmachine op het rijwielpad had geplaatst, niet verantwoordelijk moet worden gesteld. De machine zou naar verluidt op het rijwielpad zijn achtergelaten zonder waarschuwing of verlichting. Kuldipsingh Infra zegt desgevraagd geen informatie te kunnen verschaffen en verwijst naar de afdeling Voorlichting van het ministerie van Openbare Werken of de afdeling Wegenplanning.

De zoon van het slachtoffer zegt hierop dat er met het bedrijf is gesproken, maar wil niet inhoudelijk ingaan op dat gesprek. Van een ander deel van de familie begrijpt de redactie dat zij Kuldipsingh Infra verantwoordelijk blijft stellen voor het dodelijk ongeval. Er wordt nagedacht over een rechtszaak tegen het bedrijf.

