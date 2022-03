06/03/2022 00:00

-

Ricky Wirjosentono

Enthousiaste beginnelingen die meedoen aan het ‘biginners’-toernooi van de Surinaamse Badmintonbond

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

In de hal van de Ring Sportcenter aan de ringweg galmt het vanaf negen uur ‘s morgens van enthousiaste beginnelingen die meedoen aan het ‘biginners’-toernooi van de Surinaamse Badmintonbond. De elfjarige Shiksha Gajadien van Perfect Flying Feathers (PFF) zegt dat ze de hele week niet kon wachten om te spelen. “Ik heb voor het eerst gespeeld tegen iemand en goede slagen gemaakt. Het is heel leuk om badminton te spelen en ik hoop ooit Surinaams kampioen te worden.”

De SBB registreerde maar liefst 58 pupillen die popelden om voor

het eerst in competitie verband te spelen. Net als Gajadien heeft

ook Jason Ramkisun van badmintonclub Clearshot grootse plannen om

Surinaams kampioen te worden. De twaalfjarige traint al een jaar

mee en zegt dat het bijzonder leuk is om in de hal te spelen. “Ik

wil ooit kampioen worden en ik ben blij om hier te zijn,” zegt

Ramkisun.

Zijn trainer Olivia Wijntuin van Clearshot is ook ingenomen

ermee dat pupillen weer hun ding kunnen doen en dat de maatregelen

minder streng zijn. Zij is dit weekend met 23 pupillen in de Ring

Sportcenter en onderstreept dat elk van hen niet kon wachten om te

spelen. “Vorig week kreeg ik op de trainingen een aantal vragen en

je zag aan hun enthousiasme dat dit weekend een leuke wordt. Ik ben

zonder meer blij dat een ieder nu vrij kan sporten en elke

discipline tot het uiterste kan gaan,” weet Wijntuin.

Voorzitter Charlene Soerodimedjo stelt dat twee jaren stil

zitten te lang is en dat zij die inhaalslag willen plegen om zoveel

mogelijk toernooien te houden voor de sporters. “Ik ben in ieder

geval blij dat wij kunnen sporten. In januari hadden we een

algemene leden vergadering en zijn met ons alleen nagaan wat wij

allemaal kunnen doen om de spelers op niveau te krijgen.”

Het eerste toernooi was het open air badminton toernooi op het

complex van telesur in Kamponglaan. Het beginnelingen toernooi is

de tweede van de SBB. “Vanaf komend weekend gaan de verschillende

clubs hun invitational organiseren.” Zondag komen de pupillen van

negen uur smorgens weer in actie en zullen aantonen wie tot het

uiterste kan gaan in het roundrobin systeem in de categorie U-11,

U-13, U-15, U-17 en U-19 bij de meisjes en de jongens.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina