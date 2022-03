‘Ik heb veel geleerd, meegenomen en samengebracht’

30/03/2022 10:24

Shanavon Arsomedjo

Julio Accord is nog niet terug in Suriname omdat hij nog niet

klaar is met kennis opdoen in het buitenland.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

“Ik ga naar het buitenland om te studeren en wanneer ik klaar ben, kom ik terug.” Dit is iets wat Julio Accord, net als vele anderen, heeft gezegd voordat hij in 2015 uit Suriname vertrok. Na zeven jaar is hij nog steeds niet terug. “Ik wil meer kennis opdoen en deze meenemen naar Suriname en delen met anderen”, vertelt hij.

Accord is na ongeveer drie jaar weer in

zijn geboorteland. Hij besloot het familiebezoek te combineren met

het maken van de korte film ‘Katibo Lobi‘. Het verhaal

speelt zich af in de slaventijd en gaat over twee slaven die van

elkaar houden, maar niet met elkaar mogen zijn, omdat ze aan

verschillende eigenaren toebehoren, die ook nog vijanden zijn van

elkaar.

Het verhaal is geinspireerd door een

passage uit het boek ‘Elisabeth Samson, de vrije Negerin’ van

Cynthia McLeod. De schrijfster heeft ook toegezegd haar bijdrage te

leveren aan kennisvergaring, zodat de film goed tot zijn recht

komt. Er zal met een volledig Surinaams team aan de film worden

gewerkt. Wanneer ‘Katibo Lobi’ af is, kan Accord nog niet

aangeven. Wel verklapt hij dat er dit weekend wordt

gefilmd.

Identiteit

Julio Accord is in 2015 verhuisd naar

Nederland om cinematografie te studeren aan de Hogeschool voor de

Kunsten Utrecht. Vier jaar later behaalde hij zijn Bachelor of

Arts-diploma. Ondanks dat het niet altijd even gemakkelijk is

geweest en hij zich moest aanpassen aan de Nederlandse gewoonten en

cultuur, is het hem toch gelukt de periode te

overbruggen.

Waar hij vooral voor waakte, was dat hij

zijn identiteit niet verloor. “Ik heb ervoor gezorgd dat ik mijn

eigen identiteit alsook de Surinaamse cultuur en gewoonten ben gaan

mengen met die van Nederland. Op gegeven moment lukte dat mij wel.”

Ook op het gebied van studie en werk stond hij voor een grote

uitdaging. Maar aangezien hij een doorzetter is, heeft hij zijn weg

door alles heen kunnen vinden, zonder uit het oog te verliezen waar

hij vandaan komt. “Ik heb veel geleerd, meegenomen en samengebracht

en dat heb ik werkbaar gemaakt.”

Nooit gedacht

Een van de dingen die hem is

bijgebleven, is dat hij als jongen altijd de rapsessievideo’s van

101Barz bewonderde. Zelfs had hij nooit gedacht eens bij het hiphop

platform te werken, totdat hij er in 2018 stage ging lopen. “Het

was voor mij een toffe periode. Ik heb kunnen zien hoe de wereld

daar in elkaar zit. Dat ik ook mocht meehelpen om dingen te

bedenken, vond ik een mooie ervaring.”

Accord heeft in de afgelopen zeven jaar,

als cinematograaf en gaffer, veel videoproducties gemaakt en aan

meerdere projecten meegewerkt, zoals videoclips, short movies,

commercials en documentaires. Een van zijn doelen is een brug slaan

tussen Nederlandse en Surinaamse filmmakers.

