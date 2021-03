‘Ik heb gegild maar niemand hoorde me’

Nagenoeg iedereen in de rechtszaal was maandag verbijsterd tijdens de verklaring van een elfjarig meisje dat rechter Cynthia Valstein-Montnor gedetailleerd vertelde hoe ze meerdere malen door haar 28-jarige broer seksueel is misbruikt. Het begon twee jaar geleden toen ze voor haar reguliere weekendverblijf bij haar oma was.